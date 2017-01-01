В Ивановской области автомобили врезались в здание с газораспределительным пунктом

Есть пострадавший – ФОТО, ВИДЕО





Автоавария произошла сегодня около 15.40 в центре Кинешмы. Как сообщает портал Кинешемец.RU, автомобиль «Рено Дастер» выезжал с улицы Фрунзе на улицу Горького. В этот момент водителю стало плохо, он потерял управление и столкнулся с двигавшимся в направлении железнодорожного вокзала «Ниссаном». Ударом иномарки отбросило на здание на противоположной стороне улицы. При этом «Рено» задел трубу газораспределительного пункта, едва не повредив его.

Прибывшим на место ДТП спасателям пришлось извлекать пострадавшего водителя при помощи гидравлических инструментов. Медики диагностировали у пострадавшего травму головы и ушиб грудной клетки. Мужчина госпитализирован.

Фото, видео: Кинешемец.RU

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