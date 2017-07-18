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Новости

вчера, 17:42

Инспектором ДПС, сбитым в Ивановской области скутеристом, заинтересовались следователи

По факту резонансного ДТП проводится доследственная проверка - ВИДЕО


В Вичуге проводится доследственная проверка по факту получения полицейским травм в результате ДТП. Напомним, 17 июля на Большой Пролетарской улице в Вичуге 29-летний местный житель, управляя скутером, сбил инспектора ДПС. Сотрудник полиции с травмами был госпитализирован.

По информации, озвученной пресс-службой СУ СКР по Ивановской области, сотрудник ДПС, исполняя свои должностные обязанности, пытался остановить молодого человека, так как на нем отсутствовал защитный шлем. Водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил дорожного полицейского.

В ходе проверки опрошены очевидцы ДТП, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления тяжести вреда здоровью сотрудника полиции. Проводятся процессуальные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.



ключевые слова: ДТП скутер инспектор наезд доследственная проверка
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									PoliceF								
							
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  • вчера, 17:54
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    • 
										-1
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							Инспектор  сам создал аварийную ситуацию и бросился под колёса, пренебрегая инструкцией. За такие вещи его нужно лишить премии и снизить в звании, он реально подставил своего начальника. Его действиями должна была заинтересоваться прокуратура и проверить, всё ли инспектор делал по должностной инструкции. Далее не мешало бы проверить его объяснительную после произошедшего инцидента и как она расходится с видеозаписью.
    
Таким членовредительствующим сотрудникам не место в органах МВД. Он мог покалечить себя и заставить государство пожизненно выплачивать ему пенсию и пособие.  								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander  Umnikov								
							
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  • вчера, 19:04
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    • 
										+1
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							Блин, вот тебя бы в дознаватели, а лучше сразу Генеральным прокурором, ты бы уж точно навел порядок. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ганс								
							
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  • вчера, 20:46
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										-1
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							ты ебало завали свое тебя самого в дурдом закрыть пора пингвин ссаный								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
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  • вчера, 20:10
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    • 
										+1
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							ОчереднойХаранека - без до следственной ясно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • вчера, 20:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							ОчереднойХаранека - без доследственной ясно.v								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Помидорина								
							
    • 
							
  • вчера, 20:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И опять ни слова о том, что автомобиль полицейских все это время стоит на газоне, а велосипедист пересекает проезжую часть не по зебре и не слезая с велосипеда. ( 59 секунда и далее)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ганс								
							
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  • вчера, 20:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							смени ник урод не позорь полицию чепушила								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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