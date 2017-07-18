Инспектором ДПС, сбитым в Ивановской области скутеристом, заинтересовались следователи

По факту резонансного ДТП проводится доследственная проверка - ВИДЕО





В Вичуге проводится доследственная проверка по факту получения полицейским травм в результате ДТП. Напомним, 17 июля на Большой Пролетарской улице в Вичуге 29-летний местный житель, управляя скутером, сбил инспектора ДПС. Сотрудник полиции с травмами был госпитализирован.

По информации, озвученной пресс-службой СУ СКР по Ивановской области, сотрудник ДПС, исполняя свои должностные обязанности, пытался остановить молодого человека, так как на нем отсутствовал защитный шлем. Водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил дорожного полицейского.

В ходе проверки опрошены очевидцы ДТП, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления тяжести вреда здоровью сотрудника полиции. Проводятся процессуальные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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