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Инспектором ДПС, сбитым в Ивановской области скутеристом, заинтересовались следователи
По факту резонансного ДТП проводится доследственная проверка - ВИДЕО
В Вичуге проводится доследственная проверка по факту получения полицейским травм в результате ДТП. Напомним, 17 июля на Большой Пролетарской улице в Вичуге 29-летний местный житель, управляя скутером, сбил инспектора ДПС. Сотрудник полиции с травмами был госпитализирован.
По информации, озвученной пресс-службой СУ СКР по Ивановской области, сотрудник ДПС, исполняя свои должностные обязанности, пытался остановить молодого человека, так как на нем отсутствовал защитный шлем. Водитель, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, не справился с управлением и сбил дорожного полицейского.
В ходе проверки опрошены очевидцы ДТП, назначена судебно-медицинская экспертиза в целях установления тяжести вреда здоровью сотрудника полиции. Проводятся процессуальные действия, направленные на установления всех обстоятельств произошедшего.
По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.
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Таким членовредительствующим сотрудникам не место в органах МВД. Он мог покалечить себя и заставить государство пожизненно выплачивать ему пенсию и пособие.