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Новости

вчера, 17:18

По факту «управления» ивановским автобусом детьми проводится служебная проверка

Ее инициатор – региональный департамент дорожного хозяйства и транспорта - ВИДЕО


Сегодня утром на нашем сайте была опубликована информация и видео о том, как в Иванове маленькие дети управляют автобусом 100-го маршрута вместе с водителем. По словам шокированных этим фактом пассажиров, мальчик и девочка во время движения автобуса нажимали на кнопки открывания и закрывания дверей, «помогали» папе рулить. Из-за чего молодая беременная женщина чуть не вылетела на ходу из салона.

После нашей публикации, уже вечером, из Департамента дорожного хозяйства и транспорта пришел комментарий по этой ситуации. Вот его текст:

«Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в пределах полномочий проводится служебная проверка на межмуниципальном маршруте № 100 по факту организации пассажирских перевозок, изложенному на сайте ivanovonews.ru.

Данная ситуация взята под личный контроль заместителя начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

После проведения служебной проверки по данному факту в рамках действующего законодательства к перевозчику будут применены соответствующие меры».



ключевые слова: автобус водитель дети пассажиры служебная проверка
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									Layba-37								
							
    • 
							
  • вчера, 20:42
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    • 
										+1
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							Бляха!!! Эти д олбаебы ездить и так не умеют еще и детям дают рулить!!! Да вы вообще автобусники аху ели!!! Вы и так не внимательны! Сто очков на малышей морду плющали а не на дорогу!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Алексей Иванов								
							
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  • вчера, 21:10
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    • 
										0
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							Надо как-то кадры то готовить?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Layba-37								
							
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  • вчера, 20:43
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										0
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							Извиняюсь за мат. По другому не говорится...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Layba-37								
							
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  • вчера, 20:45
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										0
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							Думаю вычеслить легко кто на смене был. Если сегодняшнем числом то путевые листы (если они есть) покажут кто ездил								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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