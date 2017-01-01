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вчера, 11:36В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем
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По факту «управления» ивановским автобусом детьми проводится служебная проверка
Ее инициатор – региональный департамент дорожного хозяйства и транспорта - ВИДЕО
Сегодня утром на нашем сайте была опубликована информация и видео о том, как в Иванове маленькие дети управляют автобусом 100-го маршрута вместе с водителем. По словам шокированных этим фактом пассажиров, мальчик и девочка во время движения автобуса нажимали на кнопки открывания и закрывания дверей, «помогали» папе рулить. Из-за чего молодая беременная женщина чуть не вылетела на ходу из салона.
После нашей публикации, уже вечером, из Департамента дорожного хозяйства и транспорта пришел комментарий по этой ситуации. Вот его текст:
«Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в пределах полномочий проводится служебная проверка на межмуниципальном маршруте № 100 по факту организации пассажирских перевозок, изложенному на сайте ivanovonews.ru.
Данная ситуация взята под личный контроль заместителя начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.
После проведения служебной проверки по данному факту в рамках действующего законодательства к перевозчику будут применены соответствующие меры».
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Комментарии (4)
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- Layba-37вчера, 20:42Бляха!!! Эти д олбаебы ездить и так не умеют еще и детям дают рулить!!! Да вы вообще автобусники аху ели!!! Вы и так не внимательны! Сто очков на малышей морду плющали а не на дорогу!!!
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- Алексей Ивановвчера, 21:10Надо как-то кадры то готовить?
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- Layba-37вчера, 20:43Извиняюсь за мат. По другому не говорится...
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- Layba-37вчера, 20:45Думаю вычеслить легко кто на смене был. Если сегодняшнем числом то путевые листы (если они есть) покажут кто ездил