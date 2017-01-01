По факту «управления» ивановским автобусом детьми проводится служебная проверка

Ее инициатор – региональный департамент дорожного хозяйства и транспорта - ВИДЕО





Сегодня утром на нашем сайте была опубликована информация и видео о том, как в Иванове маленькие дети управляют автобусом 100-го маршрута вместе с водителем. По словам шокированных этим фактом пассажиров, мальчик и девочка во время движения автобуса нажимали на кнопки открывания и закрывания дверей, «помогали» папе рулить. Из-за чего молодая беременная женщина чуть не вылетела на ходу из салона.

После нашей публикации, уже вечером, из Департамента дорожного хозяйства и транспорта пришел комментарий по этой ситуации. Вот его текст:

«Департаментом дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области в пределах полномочий проводится служебная проверка на межмуниципальном маршруте № 100 по факту организации пассажирских перевозок, изложенному на сайте ivanovonews.ru.

Данная ситуация взята под личный контроль заместителя начальника Департамента дорожного хозяйства и транспорта Ивановской области.

После проведения служебной проверки по данному факту в рамках действующего законодательства к перевозчику будут применены соответствующие меры».

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