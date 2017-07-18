Мэрия провела проверку информации IN о размещении в м. Авдотьино незаконных рекламных конструкций

Результаты и ФОТО





Ранее мы сообщали, что активисты регионального отделения Общероссийского Народного фронта обратились в прокуратуру с просьбой провести проверку по факту размещения в м. Авдотьино незаконных рекламных конструкций, а также – хищения электроэнергии. И принять меры прокурорского реагирования по устранению нарушений закона. Речь в заявлении ОНФ шла об ул. Революционной напротив домов 14А, 16А корпус 3 и 19.

После нашей публикации специалисты ивановского управления по делам наружной рекламы, информации и оформления города провели 19 июля проверку. А ее результаты прислали в наше редакцию. Публикуем текст сообщения мэрии полностью:

«Согласно реестру АИС «Учет объектов наружной рекламы и праздничного оформления города», по состоянию на 19.07.2017 существуют действующие разрешения на установку и эксплуатацию рекламных конструкций по следующим адресам:

1. улица Дюковская, у дома 14А, №1;

2. улица Дюковская, у дома 14А, №2;

3. улица Революционная, у дома 16А, №3;

4. улица Революционная, у дома 16А, №4;

5. улица Революционная, у дома 16А, №5.

По указанным адресам разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, срок действия которых истекает 22.07.2019 выдано ИП Коротяевой Н.Ю.

Между Управлением и ИП Коротяевой Н.Ю. заключен договор на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на опорах линии наружного освещения от 23.07.2014 №9.

Обязательным условием при заключении договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций является согласие собственника имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция. В данном случае собственником опор линии наружного освещения является Администрация города Иванова. АО «Ивановская городская электрическая сеть» - балансодержатель.

Кроме того, в соответствии с пунктом 2.4 статьи 2 Решения Ивановской городской Думы от 20.12.2006 N 315 (ред. от 06.07.2016) "О приведении в соответствие с Федеральным законом от 13.03.2006 N 38-ФЗ "О рекламе" нормативно-правовых актов муниципального образования городской округ Иваново в сфере наружной рекламы" Акционерное общество "Ивановская городская электрическая сеть" выполняет работы по определению технической возможности размещения рекламных конструкций на рекламных местах.

Все необходимые согласования для получения разрешительной документации ИП Коротяевой были предоставлены.

19 июля текущего года сотрудниками управления был проведен мониторинг по улице Революционная, у домов 14А, 16А корпус 3 и 19. Незаконных рекламных конструкций на опорах линии наружного освещения не выявлено.

Снимок, опубликованный на сайте IvanovoNews 18.07.2017, сделан на улице Революционная у дома 24а. Рекламная конструкция, расположенная по данному адресу во время проведения мониторинга не выявлена (фото прилагается)».

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