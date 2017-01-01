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Новости

вчера, 16:27

В Ивановской области мужчина утонул в пожарном водоеме

Трагедия произошла во время купания


Сегодня около 14.40 в пожарном водоеме села Ухтохма Лежневского района было обнаружено тело 43-летнего мужчины. По предварительным данным ГУ МЧС по Ивановской области, местный житель погиб, купаясь запрещенном для этого месте. В настоящее время тело направлено в Ивановское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.



ключевые слова: пожарный водоем гибель
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