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вчера, 16:27
В Ивановской области мужчина утонул в пожарном водоеме
Трагедия произошла во время купания
Сегодня около 14.40 в пожарном водоеме села Ухтохма Лежневского района было обнаружено тело 43-летнего мужчины. По предварительным данным ГУ МЧС по Ивановской области, местный житель погиб, купаясь запрещенном для этого месте. В настоящее время тело направлено в Ивановское областное бюро судебно-медицинской экспертизы.
ключевые слова: пожарный водоем гибель
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