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вчера, 16:14
В Кинешме пройдет молодежная акция «STOP мусор!»
21 июля в Кинешме пройдет молодежная общественная акция «STOP мусор!». Главными организаторами мероприятия станут члены «Союза активной молодежи».
В рамках акции студенты колледжей профессионального образования займутся благоустройством общественно значимого места города - парковой зоны в районе фабрики №2. Приглашаются все желающие. Начала акции – в 09.30.
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Комментарии (3)
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А почему? Потому, что это миллиард украденных у жителей рублей только в области.
И есть большое желание все сделать за счет самих же обворованных.
передайте там активным молодежам, что этим должны заниматься соответствующие органы.