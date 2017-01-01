В Кинешме пройдет молодежная акция «STOP мусор!»





21 июля в Кинешме пройдет молодежная общественная акция «STOP мусор!». Главными организаторами мероприятия станут члены «Союза активной молодежи».

В рамках акции студенты колледжей профессионального образования займутся благоустройством общественно значимого места города - парковой зоны в районе фабрики №2. Приглашаются все желающие. Начала акции – в 09.30.

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