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Новости

вчера, 16:14

В Кинешме пройдет молодежная акция «STOP мусор!»


21 июля в Кинешме пройдет молодежная общественная акция «STOP мусор!». Главными организаторами мероприятия станут члены «Союза активной молодежи».

В рамках акции студенты колледжей профессионального образования займутся благоустройством общественно значимого места города - парковой зоны в районе фабрики №2. Приглашаются все желающие. Начала акции – в 09.30.



ключевые слова: молодежь мусор благоустройство акция
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • вчера, 16:42
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										+1
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							Заметили, как темя мусора выходит нв топ?
    
А почему? Потому, что это миллиард украденных у жителей рублей только в области.
    
И есть большое желание все сделать за счет самих же обворованных.
    
передайте там активным молодежам, что этим должны заниматься соответствующие органы.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									PoliceF								
							
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  • вчера, 18:03
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										+1
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							Будут ментов останавливать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ворогайка								
							
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  • вчера, 19:49
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										0
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							Хоп, мусорок...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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