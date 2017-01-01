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Новости

вчера, 15:54

Жительница Ивановской области отдала мошенникам 150 тысяч рублей, надеясь получить 6 миллионов

Женщина уже второй раз становится жертвой аферистов


50-летней жительнице села Хромцово Фурмановского района позвонил неизвестный и представился следователям. Незнакомец сообщил женщине, что лже-экстрасенсов центра парапсихологии, в который она обращалась в 2015 году, чтобы «снять порчу», приговорили к наказанию за мошенничество и теперь ей полагается компенсация в размере 6 миллионов рублей. Однако, уточнил звонивший, для получения крупной суммы денег потерпевшей необходимо оплатить услуги адвоката. Женщина согласилась на условия афериста и перевела на указанным им расчетный счет 150 тысяч рублей. После банковской операции жительница Фурмановского района ждала компенсацию, но деньги ей так и не поступили. Поняв, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

«В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: мошенничество полиция
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Снайпер								
							
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  • вчера, 16:12
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    • 
										+1
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							Правда говорят, что дурака учить - только портить. Видно судьба такая - быть облапошенной.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Софокл								
							
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  • вчера, 16:46
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										+1
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							"приговорили к наказанию за мошенничество и теперь ей полагается компенсация" - и даже мысли не возникло, за что платить адвокату, если уже есть решение суда?
    
"проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных" - что тут проверять и искать? Те же самые лже-экстрасенсы и надули второй раз.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • вчера, 17:12
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										0
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							А чего там искать?
    
По закону все симкарты (телефоны, тел. номера) выдаются только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Данные о всех звонках хранятся. СОРМ работает. Все в пакетет Яровой.
    
Банковские карты и расчетные счета также просто так не открываются. :-)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ганс								
							
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  • вчера, 17:26
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							одни лошары кругом								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									droop								
							
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  • вчера, 18:59
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							Ничего - в другой раз повезет...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									astr								
							
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  • вчера, 20:10
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										0
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							1.Если человек дурак - то это надолго.
    
2. Горбатого могила исправит.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Игорь Родин								
							
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  • вчера, 21:14
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										+1
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							Дураков на Руси на сто лет припасено...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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