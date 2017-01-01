Жительница Ивановской области отдала мошенникам 150 тысяч рублей, надеясь получить 6 миллионов

Женщина уже второй раз становится жертвой аферистов





50-летней жительнице села Хромцово Фурмановского района позвонил неизвестный и представился следователям. Незнакомец сообщил женщине, что лже-экстрасенсов центра парапсихологии, в который она обращалась в 2015 году, чтобы «снять порчу», приговорили к наказанию за мошенничество и теперь ей полагается компенсация в размере 6 миллионов рублей. Однако, уточнил звонивший, для получения крупной суммы денег потерпевшей необходимо оплатить услуги адвоката. Женщина согласилась на условия афериста и перевела на указанным им расчетный счет 150 тысяч рублей. После банковской операции жительница Фурмановского района ждала компенсацию, но деньги ей так и не поступили. Поняв, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.

«В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.

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