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Жительница Ивановской области отдала мошенникам 150 тысяч рублей, надеясь получить 6 миллионов
Женщина уже второй раз становится жертвой аферистов
50-летней жительнице села Хромцово Фурмановского района позвонил неизвестный и представился следователям. Незнакомец сообщил женщине, что лже-экстрасенсов центра парапсихологии, в который она обращалась в 2015 году, чтобы «снять порчу», приговорили к наказанию за мошенничество и теперь ей полагается компенсация в размере 6 миллионов рублей. Однако, уточнил звонивший, для получения крупной суммы денег потерпевшей необходимо оплатить услуги адвоката. Женщина согласилась на условия афериста и перевела на указанным им расчетный счет 150 тысяч рублей. После банковской операции жительница Фурмановского района ждала компенсацию, но деньги ей так и не поступили. Поняв, что стала жертвой мошенников, потерпевшая обратилась за помощью в полицию.
«В настоящее время по факту криминального происшествия проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных к данному преступлению», - сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области.
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"проводится проверка и оперативно-розыскные мероприятия по установлению лиц, причастных" - что тут проверять и искать? Те же самые лже-экстрасенсы и надули второй раз.
По закону все симкарты (телефоны, тел. номера) выдаются только при предъявлении документа, удостоверяющего личность. Данные о всех звонках хранятся. СОРМ работает. Все в пакетет Яровой.
Банковские карты и расчетные счета также просто так не открываются. :-)
2. Горбатого могила исправит.