Синоптики прогнозируют в Ивановской области грозу, туман и порывистый ветер





Согласно прогнозу синоптиков, с вечера 20 июля и в течение следующего дня на территории Ивановской области будет облачно с прояснениями. Ночью местами - небольшой дождь. Ночью и утром в отдельных районах - туман. Днем - кратковременный дождь, местами - гроза. Ветер - юго-западный 5-10 м/с, при грозе с порывами до 15-20 м/c. Ночью по области +8 С... +13 С. Днем +19 С...+24 С.

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