Самый титулованный триатлет России подтвердил свое участие в веломарафоне в Плесе

Также на соревнованиях «Милая гора - 2017» выступит многократный Чемпион России по кросс-кантри - ФОТО





23 июля в рамках первого Плёсского спортивного фестиваля пройдет веломарафон «Милая гора - 2017».

Как рассказали организаторы спортивного события, для веломарафона в этом году создана новая трасса - два круга по 30 километров. На пути спортсменов будут живописные улицы Плеса, крутые холмы, лесные и полевые тропы и даже брод.

В рамках веломарафона организована «Гонка за лидером» на 60 километров. Участниками этого заезда смогут стать профессиональные спортсмены и все желающие испытать себя и побороться за солидный призовой фонд.

Уже сейчас свое участие в веломарафоне подтвердили Чемпион России по марафону 2017 года, многократный Чемпион России по кросс-кантри (олимпийский вид), участник чемпионатов Европы и мира, победитель и призер международных соревнований в классах С-1, С-2, С-3, многократный победитель и призер Кубков России в разных дисциплинах Максим Гоголев, а также самый титулованный триатлет России, Заслуженный мастер спорта, участник летних Олимпийских Игр 2012, многократный победитель и призер международных соревнований и чемпионатов России по триатлону Иван Васильев.

Организатором мероприятия выступает один из крупнейших в России операторов спортивных событий компания Russia Running.

Программа веломарафона «Милая гора – 2017»:

09:00 - открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов;

10:00 - торжественное открытие Плёсского веломарафона «Милая гора»;

10:06 - сбор и сопровождение участников детского заезда до места старта;

10:16 - построение участников детского заезда;

10:20 - старт детского заезда на 1,5 км;

10:40 - награждение победителей детского заезда на 1,5 км;

10:50 - построение участников «Гонка за лидером»;

11:00 - старт дистанции «Гонка за лидером»;

11:06 - построение участников заездов на 30 и 60 км;

11:10 - старт заездов на дистанции 30 и 60 км;

12:40 - награждение победителей заезда на дистанции 30 км в абсолютном зачете;

13:40 - награждение победителей заезда на дистанции «Гонка за лидером»;

13:50 - награждение победителей заезда на дистанции 60 км в абсолютном зачете;

14:10 - награждение победителей заезда на дистанции 30 км по категориям;

16:50 - награждение победителей заезда на дистанции 60 км по категориям;

17:00 – закрытие Плёсского веломарафона «Милая гора».



На фото-1 - Максим Гоголев

На фото-2 - Иван Васильев



поделиться ссылкой:

