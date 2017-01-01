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Самый титулованный триатлет России подтвердил свое участие в веломарафоне в Плесе
Также на соревнованиях «Милая гора - 2017» выступит многократный Чемпион России по кросс-кантри - ФОТО
23 июля в рамках первого Плёсского спортивного фестиваля пройдет веломарафон «Милая гора - 2017».
Как рассказали организаторы спортивного события, для веломарафона в этом году создана новая трасса - два круга по 30 километров. На пути спортсменов будут живописные улицы Плеса, крутые холмы, лесные и полевые тропы и даже брод.
В рамках веломарафона организована «Гонка за лидером» на 60 километров. Участниками этого заезда смогут стать профессиональные спортсмены и все желающие испытать себя и побороться за солидный призовой фонд.
Уже сейчас свое участие в веломарафоне подтвердили Чемпион России по марафону 2017 года, многократный Чемпион России по кросс-кантри (олимпийский вид), участник чемпионатов Европы и мира, победитель и призер международных соревнований в классах С-1, С-2, С-3, многократный победитель и призер Кубков России в разных дисциплинах Максим Гоголев, а также самый титулованный триатлет России, Заслуженный мастер спорта, участник летних Олимпийских Игр 2012, многократный победитель и призер международных соревнований и чемпионатов России по триатлону Иван Васильев.
Организатором мероприятия выступает один из крупнейших в России операторов спортивных событий компания Russia Running.
Программа веломарафона «Милая гора – 2017»:
09:00 - открытие стартово-финишного городка, начало выдачи стартовых пакетов;
10:00 - торжественное открытие Плёсского веломарафона «Милая гора»;
10:06 - сбор и сопровождение участников детского заезда до места старта;
10:16 - построение участников детского заезда;
10:20 - старт детского заезда на 1,5 км;
10:40 - награждение победителей детского заезда на 1,5 км;
10:50 - построение участников «Гонка за лидером»;
11:00 - старт дистанции «Гонка за лидером»;
11:06 - построение участников заездов на 30 и 60 км;
11:10 - старт заездов на дистанции 30 и 60 км;
12:40 - награждение победителей заезда на дистанции 30 км в абсолютном зачете;
13:40 - награждение победителей заезда на дистанции «Гонка за лидером»;
13:50 - награждение победителей заезда на дистанции 60 км в абсолютном зачете;
14:10 - награждение победителей заезда на дистанции 30 км по категориям;
16:50 - награждение победителей заезда на дистанции 60 км по категориям;
17:00 – закрытие Плёсского веломарафона «Милая гора».
На фото-1 - Максим Гоголев
На фото-2 - Иван Васильев
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Комментарии (1)
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- Пятёркинвчера, 15:26Остается догадываться сколько им бабла за это отвалили