Активисты ОНФ проведут рейд по «убитым» дорогам Ивановской области

Всего на интерактивной карте жители региона отметили более 400 таких дорог





Завтра, 21 июля, активисты проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» в Ивановской области отправятся в рейд по «убитым» дорогам, отмеченным на интерактивной карте проекта.

Общественники оценят состояние дороги между деревнями Васильевское и Белоусиха в Ивановском районе. Этот участок является бессменным лидером антирейтинга «убитых» дорог в Ивановской области в течение нескольких месяцев. За ремонт данной дороги уже проголосовали 374 человека. Жители деревень указывают, что дорога находится в плачевном состоянии, добраться до населенных пунктов можно с трудом. Активисты ОНФ встретятся с жителями деревень, для разговора также приглашены представители администрации Ивановского района.

«Всего на данный момент на интерактивной карте http://dorogi-onf.ru жители области отметили 404 «убитые» дороги, в рейтинговом голосование за первоочередной ремонт приняли участие более 7,5 тысяч человек. Все обращения граждан фиксируются и направляются в органы исполнительной власти для включения проблемных участков в планы ремонта», - говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения ОНФ.

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