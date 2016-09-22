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Новости

вчера, 14:40

В коттедже бывшего замгубернатора Ивановской области проведен обыск

Речь может идти о двух взятках в 2 миллиона и в 5 миллионов рублей, а также об операциях с наличкой

20 июля в коттедже (в деревне Никульское Ивановского района), в котором проживает бывший заместитель председателя Правительства Ивановской области, бывший депутат Ивановской областной Думы Виталий Ильюшкин  (официальным местом его прописки является г.Сергиев Посад Московской области), побывали следователи следственного комитета - проводились так называемые "следственные действия", больше похожие на обыск. 

В следственном управлении Следственного комитета по Ивановской области отказываются как либо комментировать данный факт; не подтверждают, но и не опровергают его.

По информации ivanovonews, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Ильюшкина уголовного дела - якобы, он мог участвовать в преступной схеме по обналичиванию партийных денежных средств; при этом сам Ильюшкин является лишь одним из участников такой схемы, и следы могут привести расследование в московские кабинеты.
По неподтвержденным данным, речь может идти также о двух взятках: якобы, два кандидата в депутаты передали 2 миллиона и 5 миллионов рублей за право участвовать в выборах и быть выдвинутыми.
Напомним: официальная информация правоохранительными органами относительно причин следственных действий в коттедже Ильюшкина пока не разглашается. 

Сам Ильюшкин исчез - после заграничного отпуска не отвечает на звонки. Найти его не удается ни суду (в котором прокуратура пытается изъять у него люксовые автомобили), ни адвокатам. По одной из версии, он был предупрежден и скрывается заграницей. 
Отметим, что на 20  счетах Ильюшкина во время суда были обнаружены не менее полмиллиона долларов, а представители банка заявили, что он ежемесячно вносил на протяжении нескольких лет по миллиону рублей. 
При этом официальные доходы Ильюшкина, которые фигурировали в декларациях, не превышали 100 тысяч рублей в месяц.

В коттедже в деревне Никульское Ильюшкин проживает вместе с главой Лежневского района Ольгой Кузьмичевой. 
В свое время решением суда было установлено, что глава района с нарушением закона предоставила своей матери в собственность земельный участок площадью 2788 кв.м., а также раздала своим близким родственникам еще 4 земельных участка.  
 
Сам коттедж в деревне Никульское, в котором проводились следственные действия, оформлен на маму Ольги Кузьмичевой – Татьяну Кузьмичеву. 
Ивановский районный суд еще в июне 2015 года вынес заочное решение: Кузьмичева должна была снести дом площадью 41,4 кв.м. включая сарай, колодец и сливную яму, которые незаконно располагались на землях лесного фонда, а также снести ограждение (150 метров), которое было установлено по границе лесного участка. Решение суда было проигнорировано.


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Комментарии (13)

	


	

	

		
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									Вахтанг Камикадзе								
							
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  • вчера, 15:16
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										+1
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							А, ну как обычно значит - "Кинутся баре мебеля свои искать..." :) Хозяин денег, настоящий, озадачился вопросом, а куда же они у казначея-то делись? :) Подключил официальные органы - может, найдут чего. :) Только там у ентих организьмов учёта никакого - как иначе ближнего-то на дозу напарить? :) Выяснить на допросе у них (тех, что живы вроде ещй), тоже возможным не представляется - доктор говорит, ходить если и будут, то только под себя, с остальным тоже, только простейшие функции и рефлексы и то не все. :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
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  • вчера, 15:18
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    • 
										+1
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							Хм. Найти не могут... Правильно. Это же единоросс...
    

    
Кто за отмену ранее проведенных выборов, которые оплачивались левыми деньгами?
    

    
К сожалению по закону - никак.
    
Это как "расстреляли по навету, а потом нашли конкретного преступника. И его расстреляли".
    
Родственникам первого, невинно убиенного на вопрос
    
- За что?
    
ответили
    
 - За компанию...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 15:36
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										+1
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							Бедный губернатор! Одни жулики и воры вокруг него! Работать невозможно. А теперь и вовсе исчезать начали 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									макссс								
							
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  • вчера, 15:49
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										+1
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							да губер то причем?! он ставленик сергиево посадской братвы. Один брат сидит в министрах и пашу поставили смотреть за тем, чтобы не всплыли последствия царствования. Он сам уже наверное не рад. А этого типа найти нужно, осудить и посадить нормально так и все конфисковать.  Но, самое интересное, что в 2018 году ОПЯТЬ ЗА ВОВУ ПРОГОЛОСУЮТ И ЕДРОСНЮ!!!! Правильно жириновский говорил- это партия жуликов и воров!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ирина Мальцева								
							
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  • вчера, 16:19
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    • 
										+1
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							Про партию жуликов и воров вообще-то Навальный сказал, а остальные подхватили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • вчера, 16:13
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										+1
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							Банк, наверно Сбербанк, раньше через него "ЕР" много перекидывали. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									uhk00								
							
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  • вчера, 16:40
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    • 
										+1
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							 ДА ОТСИЖИВАЕТСЯ ИЛЬЮШКИН ГДЕ НИБУДЬ В УКРОМНОМ МЕСТЕ ПЕРЕПРЯТЫВАЕТ ЧТО ЕЩЕ НЕ УСПЕЛИ НАЙТИ КОГДА ВСЁ ПЕРЕПРЯЧЕТ НАВОРОВАНО НЕ МАЛО СРАЗУ НАЙДЁТСЯ,А СЕЙЧАС БЕСПОЛЕЗНО ЕЩЁ СОВЕТУЕТСЯ С ПАПОЙ КОМУ СВОЙ ДАР ПЕРЕДАТЬ.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									PoliceF								
							
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  • вчера, 17:12
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    • 
										+1
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							Ведь тот любил учителя пения, 
    
На переменах они целовались...
    
Вот такая вот музыка,
    
такая блин, вечная молодость!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
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  • вчера, 18:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Смешно в этой области. Коррупционер Кустов совершал коммерческий подкуп Единой России, в штабе которой работал на выборах, через коррупционера единоросса Ильюшкина,взявшего взятку от единороссов, желающих стать депутатами Единой России. Трагикомедия!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Александр Румянцев								
							
    • 
							
  • вчера, 20:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Найти Ильюшкина, мне кажется, просто. Нужно его на партсобрание пригласить. Точно придет. Или нет?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Сакрпн								
							
    • 
							
  • вчера, 20:53
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Раз проводились следственные действия, значит уголовное дело уже возбуждено. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Иван Иванович								
							
    • 
							
  • вчера, 21:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну вот и первая ласточка от комитета против коррупции, молодец Алексей, продолжай дальше!!! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									anastasia-gc								
							
    • 
							
  • 51 минуту назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							смешно))). Алексей даже близко не стоял у этого дела. Так, еще один пиераст... Перед выборами...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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