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В коттедже бывшего замгубернатора Ивановской области проведен обыск
Речь может идти о двух взятках в 2 миллиона и в 5 миллионов рублей, а также об операциях с наличкой
20 июля в коттедже (в деревне Никульское Ивановского района), в котором проживает бывший заместитель председателя Правительства Ивановской области, бывший депутат Ивановской областной Думы Виталий Ильюшкин (официальным местом его прописки является г.Сергиев Посад Московской области), побывали следователи следственного комитета - проводились так называемые "следственные действия", больше похожие на обыск.
В следственном управлении Следственного комитета по Ивановской области отказываются как либо комментировать данный факт; не подтверждают, но и не опровергают его.
По информации ivanovonews, рассматривается вопрос о возбуждении в отношении Ильюшкина уголовного дела - якобы, он мог участвовать в преступной схеме по обналичиванию партийных денежных средств; при этом сам Ильюшкин является лишь одним из участников такой схемы, и следы могут привести расследование в московские кабинеты.
По неподтвержденным данным, речь может идти также о двух взятках: якобы, два кандидата в депутаты передали 2 миллиона и 5 миллионов рублей за право участвовать в выборах и быть выдвинутыми.
Напомним: официальная информация правоохранительными органами относительно причин следственных действий в коттедже Ильюшкина пока не разглашается.
Сам Ильюшкин исчез - после заграничного отпуска не отвечает на звонки. Найти его не удается ни суду (в котором прокуратура пытается изъять у него люксовые автомобили), ни адвокатам. По одной из версии, он был предупрежден и скрывается заграницей.
Отметим, что на 20 счетах Ильюшкина во время суда были обнаружены не менее полмиллиона долларов, а представители банка заявили, что он ежемесячно вносил на протяжении нескольких лет по миллиону рублей.
При этом официальные доходы Ильюшкина, которые фигурировали в декларациях, не превышали 100 тысяч рублей в месяц.
В коттедже в деревне Никульское Ильюшкин проживает вместе с главой Лежневского района Ольгой Кузьмичевой.
В свое время решением суда было установлено, что глава района с нарушением закона предоставила своей матери в собственность земельный участок площадью 2788 кв.м., а также раздала своим близким родственникам еще 4 земельных участка.
Сам коттедж в деревне Никульское, в котором проводились следственные действия, оформлен на маму Ольги Кузьмичевой – Татьяну Кузьмичеву.
Ивановский районный суд еще в июне 2015 года вынес заочное решение: Кузьмичева должна была снести дом площадью 41,4 кв.м. включая сарай, колодец и сливную яму, которые незаконно располагались на землях лесного фонда, а также снести ограждение (150 метров), которое было установлено по границе лесного участка. Решение суда было проигнорировано.
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Комментарии (13)
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Кто за отмену ранее проведенных выборов, которые оплачивались левыми деньгами?
К сожалению по закону - никак.
Это как "расстреляли по навету, а потом нашли конкретного преступника. И его расстреляли".
Родственникам первого, невинно убиенного на вопрос
- За что?
ответили
- За компанию...
На переменах они целовались...
Вот такая вот музыка,
такая блин, вечная молодость!!!