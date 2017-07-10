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Еще в одном районе Ивановской области возник очаг африканской чумы свиней
В 3-х километрах севернее деревни Травино Южского района были обнаружены павшие кабаны. Исследования показали, что животные погибли от африканской чумы свиней. Об этом сообщает региональная Служба ветеринарии.
В настоящее время решает вопрос об установлении карантина по АЧС на территории Гридинского участкового лесничества (Южский район), где и были обнаружены зараженные животные. В эпизоотическом очаге проведены все ветеринарно-санитарные мероприятия по локализации заболевания и дезинфекции территории. Проводится работа по сбору информации о наличии свиней в населенных пунктах эпизоотического очага и I угрожаемой зоне.
Напомним, в 2017 году это уже 4-й случай возникновения очага АЧС на территории Ивановской области. Зараженных чумой кабанов и свиней выявляли в Савинском районе (у д. Боброво и в д. Афанасово) и в Тейкове.
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