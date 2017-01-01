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Новости

28 минут назад

26-летняя жительница Ивановской области ударила 39-летнего мужа ножом в спину

Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности


Преступление было совершено в одной из деревень Фурмановского района. Между 26-летней местной жительницей и ее 39-летним мужем произошел конфликт. На почве ревности мужчина ударил супругу кулаком по лицу. В ответ девушка схватила нож и нанесла им мужчине удар в спину, после чего, испугавшись, вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у пациента колото-резаную рану спины.

Сейчас подозреваемая задержана. В содеянном она призналась и написала явку с повинной.

Как сообщили в УМВД по Ивановской области, фигурантка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и состоит на учете в полиции как условно осужденная.



ключевые слова: муж жена ревность конфликт ранение полиция
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  • 22 минуты назад
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