Новости
28 минут назад
26-летняя жительница Ивановской области ударила 39-летнего мужа ножом в спину
Ранее девушка уже привлекалась к уголовной ответственности
Преступление было совершено в одной из деревень Фурмановского района. Между 26-летней местной жительницей и ее 39-летним мужем произошел конфликт. На почве ревности мужчина ударил супругу кулаком по лицу. В ответ девушка схватила нож и нанесла им мужчине удар в спину, после чего, испугавшись, вызвала скорую помощь. Медики диагностировали у пациента колото-резаную рану спины.
Сейчас подозреваемая задержана. В содеянном она призналась и написала явку с повинной.
Как сообщили в УМВД по Ивановской области, фигурантка ранее уже привлекалась к уголовной ответственности и состоит на учете в полиции как условно осужденная.
- оцените новость:
-
(0)
- 203
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- fox22 минуты назадчто-то зачастила поножовщина)
Новость дня
сегодня, 11:47В Ивановской области пропала воспитанница детдома
Полиция просит помощи в розыске 16-летней девушки – ФОТО, ПРИМЕТЫ
-
(0)
- 1733
сегодня, 11:36В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем
Пассажиры в шоке – ВИДЕО
-
(0)
- 2592
сегодня, 09:51В Ивановской области автомобиль вылетел с трассы в кювет: двое погибших
ФОТО
-
(0)
- 3639