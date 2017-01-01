Ивановский «Текстильщик» стартовал в Первенстве России по футболу с поражения

«Красно-черные» проиграли московскому клубу





19 июля состоялся 1 тур Первенства России по футболу среди команд клубов Профессиональной футбольной лиги в зоне «Запад» сезона 2017/2018 годов. Ивановский «Текстильщик» играл на выезде с московским клубом «Чертаново».

В департаменте молодежной политики и спорта рассказали, как проходил матч:

«Место в воротах занял дебютант ивановской команды Александр Маслов, еще несколько недель назад выступавший за юношескую команду «Текстильщика» 2001 года рождения. Так Александр Маслов в свои 16 лет и 5,5 месяцев стал самым молодым не только стражем ворот, но и вообще футболистом в истории «Текстильщика». Прошлый рекорд принадлежал Олегу Крушину, который дебютировал за ивановский клуб в 1983 году, будучи всего на пару месяцев старше Маслова.

В первые минуты матча большей активностью выделялись хозяева. Однако вскоре «Текстильщик» выровнял игру. Исход встречи решился во втором тайме. На 53 минуте футболист «Чертаново» Роман Ежов поборолся за мяч, сделал передачу вперед на единственного форварда хозяев Дмитрия Цыпченко, который сместился из центра перед штрафной площадью «красно-черных» вправо и неожиданно ударил с дальней дистанции. Мяч влетел в левую от Александра Маслова «девятку» ворот.

На 60-й минуте Вадим Евсеев произвел первую замену. Вместо получившего желтую карточку Павла Сергеева на поле вышел новичок «Текстильщика» Александр Подымов. На 71-й минуте хозяевам удалось удвоить счет в матче. Максим Глушенков проникающей передачей в штрафную площадь нашел Антона Зиньковского, который в окружении защитников пробил в одно касание мимо ивановского вратаря.

В компенсированное время вышедший на замену Александр Подымов с 25-метровой дистанции ударом со штрафного направил мяч в правую «девятку» ворот хозяев. К сожалению, времени для того, чтобы отыграться у команды не осталось».

Таким образом, «Текстильщик» впервые проиграл в официальном матче в 2017 году.

В воскресенье, 23 июля, «красно-черные» проведут также на выезде кубковый поединок против костромского «Спартака». Он пройдет на стадионе «Урожай» (пос. Караваево) в 16:00. 27 июля «Текстильщик» впервые сыграет дома против «Пскова - 747». Эта игра начнется в 17:00.

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