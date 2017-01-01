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В Иванове энтузиасты продолжают устанавливать на остановках новые троллейбусные расписания
Энтузиасты-добровольцы установили за свой счет в областном центре 42-ю табличку с понятным расписанием Ивановского троллейбуса. На этот раз – в Пустошь-Боре.
«На данный момент, - говорится в сообщении группы transport_ivanovo в «Вконтакте», - общая сумма собранных денег пассажирами на социальный проект - 28 095 руб. Ещё 1480 переведена и в работе».
Между тем авторы соцпроекта жалуются и негодуют. «Администрация города Иваново нам до сих пор не помогла и не согласовала макет. Если бы кто-то из нас был родственником, гражданским мужем или женой (кому надо, тот поймёт о чём речь), и имел связи в администрации, вопрос давно бы уже решился... А так, нам остаётся только завидовать, почему макет частников согласовали очень быстро, а наш ещё нет. И нам до сих пор непонятно, почему ознакомительную информацию на табличках (полезные ссылки) городские власти считают рекламой», - пишут они.Фото: ВКонтакте / transport_ivanovo
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если убрать джамшутки, и посадить всех деятелей с пл.Революции и Пушкина с Батурина, кто собирает это бабло = всех! Они все в этом участвуют! По мне так лучше расстрелять, ибо кормить на зоне придётся из нашего же кармана!