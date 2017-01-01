Новости
Замов ивановского мэра начали обучать навыкам проектного управления
Сотрудники администрации областного центра проходят соответствующий тренинг – ФОТО
Сегодня, 20 июля, в Ивановском филиале РАНХиГС для сотрудников горадминистрации начался тренинг-семинар по развитию навыков эффективного управления. В течение двух дней эксперты одного из ведущих банков страны будут рассказывать о современных методах планирования деятельности и выбора приоритетов, постановки задачи по принципам SMART, достижения личной эффективности и ответственности за результат. Особое внимание в обучении будет уделено приемам организации эффективной управленческой команды и группового принятия решения.
В целом программа тренинга построена на освоении базовых инструментов проектного управления и управленческих технологий, которые успешно зарекомендовали себя в бизнес-среде и востребованы в управлении городом. Как отмечают эксперты, главное преимущество такого метода управления – качественный результат, который достигается за счет жесткой персональной ответственности, конкретных сроков реализации, а также значительной открытости.
В состав группы обучения вошли заместители главы ивановской администрации Юлия Барулина, Евгений Берегов, Вячеслав Казанцев, а также руководители отраслевых управлений и комитетов мэрии.Фото: пресс-служба администрации г. Иваново
- оцените новость:
-
(1)
- 531
- 7
Комментарии (7)
Новость дня
-
(0)
- 1730
-
(0)
- 2587
-
(0)
- 3637
На мой взгляд, совершенствование любых навыков, в том числе и в управленческой сфере - нужно и важно.