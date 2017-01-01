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Новости

сегодня, 13:04

Замов ивановского мэра начали обучать навыкам проектного управления

Сотрудники администрации областного центра проходят соответствующий тренинг – ФОТО


Сегодня, 20 июля, в Ивановском филиале РАНХиГС для сотрудников горадминистрации начался тренинг-семинар по развитию навыков эффективного управления. В течение двух дней эксперты одного из ведущих банков страны будут рассказывать о современных методах планирования деятельности и выбора приоритетов, постановки задачи по принципам SMART, достижения личной эффективности и ответственности за результат. Особое внимание в обучении будет уделено приемам организации эффективной управленческой команды и группового принятия решения.

В целом программа тренинга построена на освоении базовых инструментов проектного управления и управленческих технологий, которые успешно зарекомендовали себя в бизнес-среде и востребованы в управлении городом. Как отмечают эксперты, главное преимущество такого метода управления – качественный результат, который достигается за счет жесткой персональной ответственности, конкретных сроков реализации, а также значительной открытости.

В состав группы обучения вошли заместители главы ивановской администрации Юлия Барулина, Евгений Берегов, Вячеслав Казанцев, а также руководители отраслевых управлений и комитетов мэрии.

Фото: пресс-служба администрации г. Иваново

ключевые слова: мэрия чиновники проектное управление тренинг семинар
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Комментарии (7)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 13:11
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										+1
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							Промолчали бы, не позорились! Этому обучают менеджеров по продажам и их руководителей, а замы мэра только только учатся ставить задачу по SMART. Как они вообще до этого работали?!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
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  • сегодня, 13:14
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										+1
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							Сначала бы выучили,потом бы брали в замы.быстрые курсы,как украсть и непопаться.тема:мой первый миллион.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex_37_iv								
							
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  • сегодня, 13:25
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										+1
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							Не понимаю, зачем в очередной раз ПРЕДЫДУЩИЕ ораторы поливают грязью Администрацию!? Да замы вышли на "дополнительное" обучение, но это же не значит, что на работу они пришли неучами.
    
На мой взгляд, совершенствование любых навыков, в том числе и в управленческой сфере - нужно и важно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Игорь Зверев								
							
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  • 58 минут назад
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										+1
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							Может, не с замов надо начинать, а?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									надо начинать с блогеров								
							
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  • 52 минуты назад
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										-1
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							Понятно, что любой дилетант, не успевающий выключить чайник, прежде чем уснуть, не всегда понимающий, что волкодав, которого он прогуливают перед домом  - а за ним надо убрать, машина под окном  и т.д. Это все те, кто дает советы... И каждый имеет степень в Гарварде, айкью как  у Дзюбы...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Los_Sasha								
							
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  • 24 минуты назад
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							А мне кажется, что эта затея очень даже не плохая. Время идет и многое меняется - поэтому и обучаться нужно.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
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  • 17 минут назад
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							Пускай обучаются, за свои деньги. В институт на бюджет, а в потом на работу по специальности не прорвешься. У них опять халява. Наверно после санатория подучиться решили. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 11:36

				

				В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем 
								

					
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