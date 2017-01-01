Замов ивановского мэра начали обучать навыкам проектного управления

Сотрудники администрации областного центра проходят соответствующий тренинг – ФОТО





Сегодня, 20 июля, в Ивановском филиале РАНХиГС для сотрудников горадминистрации начался тренинг-семинар по развитию навыков эффективного управления. В течение двух дней эксперты одного из ведущих банков страны будут рассказывать о современных методах планирования деятельности и выбора приоритетов, постановки задачи по принципам SMART, достижения личной эффективности и ответственности за результат. Особое внимание в обучении будет уделено приемам организации эффективной управленческой команды и группового принятия решения.

В целом программа тренинга построена на освоении базовых инструментов проектного управления и управленческих технологий, которые успешно зарекомендовали себя в бизнес-среде и востребованы в управлении городом. Как отмечают эксперты, главное преимущество такого метода управления – качественный результат, который достигается за счет жесткой персональной ответственности, конкретных сроков реализации, а также значительной открытости.

В состав группы обучения вошли заместители главы ивановской администрации Юлия Барулина, Евгений Берегов, Вячеслав Казанцев, а также руководители отраслевых управлений и комитетов мэрии.

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Фото: пресс-служба администрации г. Иваново