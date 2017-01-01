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Новости

сегодня, 12:52

Ивановская академия МЧС будет готовить бакалавров и магистров

Все вузы Министерства переходят на европейскую систему обучения


С 1 сентября 2017 года все высшие учебные заведения МЧС России будут полностью переведены на европейскую систему обучения, включающую в себя 4 года бакалавриата и 2 года магистратуры. Соответствующий приказ подписал глава ведомства спасателей Владимир Пучков.

«Переход на европейскую систему образования поднимет на новый уровень профессиональную подготовку будущих специалистов МЧС России по разным профилям, - говорится в сообщении МЧС. - Это обусловлено новыми задачами по совершенствованию системы подготовки кадров МЧС России в связи с повышением требований к уровню профессионального мастерства и необходимостью освоения специалистами современных методов решения профессиональных задач».

Помимо перехода на двухуровневую систему образования, в ряде учебных заведений МЧС России произойдут структурные изменения. Так, с 1 сентября 2017 года Ивановская пожарно-спасательная академия МЧС России будет расширена: в ее состав на правах филиала войдет Воронежский институт Государственной противопожарной службы МЧС России. При этом все учащиеся будут иметь возможность закончить обучение и получить документы о высшем образовании соответствующего образца. Так как филиал будет продолжать проводить подготовку специалистов для Федеральной противопожарной службы, то значительных изменений в кадровом составе не планируется. Решение о дальнейшем прохождении службы и работе в Воронежском филиале Ивановской пожарной-спасательной академии ГПС МЧС России будет приниматься исходя из желания сотрудников и работников в дальнейшем продолжить работу в системе МЧС России.



ключевые слова: МЧС образование обучение вузы бакалавриат магистратура
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Сергей Коробов								
							
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  • 20 минут назад
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							Теперь нас спасать будут магистры. Как же это хорошо. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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							дык магистр огня и воды и черной магии								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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