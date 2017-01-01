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сегодня, 12:43
За полгода прокуроры Ивановской области пресекли свыше 28 тысяч нарушений закона
В первом полугодии прокурорами области было пресечено свыше 28 тысяч нарушений закона, принесено порядка 3 тысяч протестов, в суды направлено более 2 тысяч исков, внесено более 6 тысяч представлений, к дисциплинарной ответственности привлечено более 5,8 тысяч лиц. Такие данные привел прокурор Ивановской области Андрей Ханько на сегодняшней коллегии надзорного ведомства.
Особое внимание уделялось вопросам правомерности использования бюджетных средств, обеспечения законности в сферах закупок, государственного оборонного заказа, ЖКХ, оборота государственной и муниципальной собственности, защиты прав предпринимателей. Значительная работа проведена в сфере надзора за законностью нормативных правовых актов.
ключевые слова: прокуратура закон нарушения
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