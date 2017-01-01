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В Шуе выбрали лучшие клумбы города
Победители конкурса будут награждены денежными призами - ФОТО
В Шуе подвели итоги городского смотра-конкурса «Лучшая клумба». Заявки на участие подали предприятия, организации и любители-цветоводы.
Среди предприятий и организаций были заявлены три конкурсанта: ОАО ХБК «Шуйские ситцы», МП ЖКХ г. Шуи, ООО «Лидия». Уже не первый год лучшей в этой номинации признается клумба центра стоматологической помощи на ул. Вихрева (ООО «Лидия»). Второе место комиссия присудила клумбе ОАО ХБК «Шуйские ситцы». Третье место досталось клумбе МП ЖКХ – на ул. Советская.
Среди частных домовладельцев победу одержала Валентина Лисина, чей дом расположен на ул. я Металлистов.
Впрочем, цветники около своих домов разбивают не только жители частного сектора. Многие шуяне украшают придомовые территории многоквартирных домов. Первое место в этой номинации конкурсная комиссия отдала Раисе Соколовой. Перед домом на ул. 1-й Северной она своими руками создала красивый цветник с различными фигурами, также сделанными лично ею.
«Все победители и призеры конкурса будут награждены денежными премиями», - сообщает шуйская мэрия.
Фото: пресс-служба администрации г. Шуя
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