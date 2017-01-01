В Шуе выбрали лучшие клумбы города

Победители конкурса будут награждены денежными призами - ФОТО





В Шуе подвели итоги городского смотра-конкурса «Лучшая клумба». Заявки на участие подали предприятия, организации и любители-цветоводы.

Среди предприятий и организаций были заявлены три конкурсанта: ОАО ХБК «Шуйские ситцы», МП ЖКХ г. Шуи, ООО «Лидия». Уже не первый год лучшей в этой номинации признается клумба центра стоматологической помощи на ул. Вихрева (ООО «Лидия»). Второе место комиссия присудила клумбе ОАО ХБК «Шуйские ситцы». Третье место досталось клумбе МП ЖКХ – на ул. Советская.

Среди частных домовладельцев победу одержала Валентина Лисина, чей дом расположен на ул. я Металлистов.

Впрочем, цветники около своих домов разбивают не только жители частного сектора. Многие шуяне украшают придомовые территории многоквартирных домов. Первое место в этой номинации конкурсная комиссия отдала Раисе Соколовой. Перед домом на ул. 1-й Северной она своими руками создала красивый цветник с различными фигурами, также сделанными лично ею.

«Все победители и призеры конкурса будут награждены денежными премиями», - сообщает шуйская мэрия.

Фото: пресс-служба администрации г. Шуя

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