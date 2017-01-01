Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 12:16

В Ивановской области один убийца воткнул другому вилку в бедро

Участниками криминального инцидента оказались сожители


В полицию с заявлением обратилась 43-летняя жительница села Заречный Заволжского района. Женщина сообщила полицейским, что в одном из домов на улице Луговая между ней и гражданским мужем произошла ссора. Во время конфликта сожитель ударил женщину вилкой в бедро, при этом угрожал расправой.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Оба гражданских супругов ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за убийство», - сообщили в УМВД по Ивановской области.



ключевые слова: вилка ранение угроза убийством полиция
  • оцените новость:
  • (0)
  • 816
  • 1







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (1)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Rudniya								
							
    • 
							
  • 24 минуты назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"...один убийца воткнул другому (видимо тоже убийце) вилку..." да они еще и сожители??? Вы хоть читайте то, что пишете, прежде чем опубликовать!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала воспитанница детдома
				
сегодня, 11:47

				

				В Ивановской области пропала воспитанница детдома 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске 16-летней девушки – ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1733						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем
				
сегодня, 11:36

				

				В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем 
								

					
	 Пассажиры в шоке – ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2591						
    •