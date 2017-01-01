В Ивановской области один убийца воткнул другому вилку в бедро

Участниками криминального инцидента оказались сожители





В полицию с заявлением обратилась 43-летняя жительница села Заречный Заволжского района. Женщина сообщила полицейским, что в одном из домов на улице Луговая между ней и гражданским мужем произошла ссора. Во время конфликта сожитель ударил женщину вилкой в бедро, при этом угрожал расправой.

В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

«Оба гражданских супругов ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за убийство», - сообщили в УМВД по Ивановской области.

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