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сегодня, 12:16
В Ивановской области один убийца воткнул другому вилку в бедро
Участниками криминального инцидента оказались сожители
В полицию с заявлением обратилась 43-летняя жительница села Заречный Заволжского района. Женщина сообщила полицейским, что в одном из домов на улице Луговая между ней и гражданским мужем произошла ссора. Во время конфликта сожитель ударил женщину вилкой в бедро, при этом угрожал расправой.
В настоящее время по данному факту полицейскими проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
«Оба гражданских супругов ранее уже привлекались к уголовной ответственности за совершение тяжких преступлений, в том числе за убийство», - сообщили в УМВД по Ивановской области.
ключевые слова: вилка ранение угроза убийством полиция
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Комментарии (1)
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- Rudniya24 минуты назад"...один убийца воткнул другому (видимо тоже убийце) вилку..." да они еще и сожители??? Вы хоть читайте то, что пишете, прежде чем опубликовать!
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