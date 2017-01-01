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Новости

сегодня, 11:47

В Ивановской области пропала воспитанница детдома

Полиция просит помощи в розыске 16-летней девушки – ФОТО, ПРИМЕТЫ


Полиция разыскивает воспитанницу Шуйского детского дома-школы Воронкову Юлию Алексеевну, 15.01.2001 г.р. 17 июля девушка ушла с 1-й Школьной улицы в Шуе и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 16 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, лицо овальное, волосы прямые темно-русые до плеч, глаза зеленые.

БЫЛА ОДЕТА: джинсовые шорты, вязаный свитер бордового цвета, черные балетки.

В случае получения какой-либо информации, просьба сообщить по телефону: 8(49351) 2-02-82, 8 (49351) 4-34-53 или 02.



ключевые слова: подросток поиск розыск
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							"на вид 16 лет" - на фото тетка после 2го ребенка								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала воспитанница детдома
				
сегодня, 11:47

				

				В Ивановской области пропала воспитанница детдома 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске 16-летней девушки – ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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				В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем 
								

					
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