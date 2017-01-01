В Ивановской области пропала воспитанница детдома

Полиция просит помощи в розыске 16-летней девушки – ФОТО, ПРИМЕТЫ





Полиция разыскивает воспитанницу Шуйского детского дома-школы Воронкову Юлию Алексеевну, 15.01.2001 г.р. 17 июля девушка ушла с 1-й Школьной улицы в Шуе и до настоящего времени её местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: на вид 16 лет, среднего телосложения, рост около 160 см, лицо овальное, волосы прямые темно-русые до плеч, глаза зеленые.

БЫЛА ОДЕТА: джинсовые шорты, вязаный свитер бордового цвета, черные балетки.

В случае получения какой-либо информации, просьба сообщить по телефону: 8(49351) 2-02-82, 8 (49351) 4-34-53 или 02.

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