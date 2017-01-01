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Новости

сегодня, 11:42

Volkswagen Multivan: привлекает внимание, вызывает уважение

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ключевые слова: автомобиль
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Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала воспитанница детдома
				
сегодня, 11:47

				

				В Ивановской области пропала воспитанница детдома 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске 16-летней девушки – ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
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	       		В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем
				
сегодня, 11:36

				

				В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем 
								

					
	 Пассажиры в шоке – ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
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