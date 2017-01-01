Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

сегодня, 11:36

В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем

Пассажиры в шоке – ВИДЕО


В соцсетях появилось видео, на котором маленькие дети – мальчик и девочка, - находясь в кабине автобуса 100-го ивановского маршрута, «помогают» водителю управлять общественным транспортом.

Шокированные пассажиры рассказывают, что дети нажимали на кнопки открывания и закрывания дверей. Мальчик (судя по всему, сын водителя), рулил вместе с папой.

«Я, конечно, все могу понять, но не в автобусе же, в котором люди и дети!?» – пишет автор видео. И рассказывает, что молодая беременная женщина чуть не вылетела на ходу из автобуса, потому что ребенок открыл дверь. «Водитель автобуса без зазрения совести что-то проорал на своем языке и проехал три остановки, не останавливаясь», - сообщает пассажирка.

Видео: ВКонтакте / Автопартнер



ключевые слова: общественный транспорт автобус водитель дети
  • оцените новость:
  • (0)
  • 2579
  • 6







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (6)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Makar37								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:09
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							"Планомерная работа" г-на Максимова с его департаментом+еще и областным,который отвечает за маршруты 1кк.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									sergo37								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:24
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							При этом пассажиры сидят, молчат. Всех, всё устраивает. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Именно так. Кто в большей степени злодей? Водила или пассажиры?
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Вахтанг Камикадзе								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							В садике отпуска плановые, с кем оставить-то? :) Первый день живёте? :)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									один из нас								
							
    • 
							
  • 55 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							И что с того, что отпуска? Обязательно пускать за управление детей, подвергая опасности жизнь и здоровье всех, кто в этом автобусе находится? Приходилось как-то видеть, что водитель троллейбуса вынужденно взял (-а) ребёнка с собой на работу. Так ребёнок всю дорогу сидел на переднем сиденье, самое большое - в кабину заглядывал.
    
А как вы относитель к тому, что машинист "Сапсана" возьмёт в кабину всю семью и разрешит нажимать на всё подряд?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Массимо								
							
    • 
							
  • сегодня, 12:49
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Чо уж не весь свой табор в автобус притащил!!!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
			

            

        


    

    

        	
	
        

Новость дня

	

	

		

				      	

	       		В Ивановской области пропала воспитанница детдома
				
сегодня, 11:47

				

				В Ивановской области пропала воспитанница детдома 
								

					
	 Полиция просит помощи в розыске 16-летней девушки – ФОТО, ПРИМЕТЫ 
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							1732						
    • 
	    			

	    		

	    	

	    		      	

	       		В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем
				
сегодня, 11:36

				

				В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем 
								

					
	 Пассажиры в шоке – ВИДЕО
				

				

	    			
    
	    				
  • 
	    					
    
	    							
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    
	    									
    	
	    					
    
    					
    
															(0)
													
    
						
    • 
						
  • 
							2590						
    •