В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем

Пассажиры в шоке – ВИДЕО





В соцсетях появилось видео, на котором маленькие дети – мальчик и девочка, - находясь в кабине автобуса 100-го ивановского маршрута, «помогают» водителю управлять общественным транспортом.

Шокированные пассажиры рассказывают, что дети нажимали на кнопки открывания и закрывания дверей. Мальчик (судя по всему, сын водителя), рулил вместе с папой.

«Я, конечно, все могу понять, но не в автобусе же, в котором люди и дети!?» – пишет автор видео. И рассказывает, что молодая беременная женщина чуть не вылетела на ходу из автобуса, потому что ребенок открыл дверь. «Водитель автобуса без зазрения совести что-то проорал на своем языке и проехал три остановки, не останавливаясь», - сообщает пассажирка.



Видео: ВКонтакте / Автопартнер



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