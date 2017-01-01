На улице Дзержинского в Иванове устанавливают поребрики

Как проходит ремонт тротуара - ФОТО





В областном центре на улице Дзержинского (с обеих сторон проезжей части) на участке от улицы Тимирязева до проспекта Ленина проходит ремонт тротуара. Протяженность пешеходной дорожки - 1460 метров (по 730 метров с каждой стороны). «В настоящее время идет установка новых поребриков, затем начнется устройство асфальтобетонного покрытия», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Городское Управление благоустройства просит пешеходов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что ремонт тротуаров идет в рамках комплексных работ по восстановлению дороги на улице Дзержинского. В ближайшие дни начнется ремонт дорожного полотна.

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