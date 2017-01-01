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сегодня, 11:02
На улице Дзержинского в Иванове устанавливают поребрики
Как проходит ремонт тротуара - ФОТО
В областном центре на улице Дзержинского (с обеих сторон проезжей части) на участке от улицы Тимирязева до проспекта Ленина проходит ремонт тротуара. Протяженность пешеходной дорожки - 1460 метров (по 730 метров с каждой стороны). «В настоящее время идет установка новых поребриков, затем начнется устройство асфальтобетонного покрытия», - говорится в сообщении ивановской мэрии.
Городское Управление благоустройства просит пешеходов с пониманием отнестись к временным неудобствам.
Напомним, что ремонт тротуаров идет в рамках комплексных работ по восстановлению дороги на улице Дзержинского. В ближайшие дни начнется ремонт дорожного полотна.
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Поребрик применяют для разделения двух зон, например, пешеходной и проезжей частей. В этом способе бортовой камень уложен "поребриком", и это видно по выступающей части камня, возвышающейся и над зоной мощения, и над граничащей с ней плоскостью.
Бордюр от поребрика отличается тем, что устанавливается таким образом, что он не возвышается над уровнем мощения, а идет вровень с брусчаткой. Бордюром отделяют две зоны мощения, но в отличие от поребрика бордюр не мешает людям свободно перемещаться между двумя зонами - примером этому служит пешеходный переход через проезжую часть.
Таким образом, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в любой другой точке нашей планеты может быть и бордюр, и поребрик. Они не противопоставляются. Такие дела.
На мой взгляд, стоило бы не раздувать здесь бучу из-за ерунды, а сказать СПАСИБО.