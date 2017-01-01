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Новости

сегодня, 11:02

На улице Дзержинского в Иванове устанавливают поребрики

Как проходит ремонт тротуара - ФОТО


В областном центре на улице Дзержинского (с обеих сторон проезжей части) на участке от улицы Тимирязева до проспекта Ленина проходит ремонт тротуара. Протяженность пешеходной дорожки - 1460 метров (по 730 метров с каждой стороны). «В настоящее время идет установка новых поребриков, затем начнется устройство асфальтобетонного покрытия», - говорится в сообщении ивановской мэрии.

Городское Управление благоустройства просит пешеходов с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, что ремонт тротуаров идет в рамках комплексных работ по восстановлению дороги на улице Дзержинского. В ближайшие дни начнется ремонт дорожного полотна.



ключевые слова: тротуар ремонт поребрик
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Комментарии (13)

	


	

	

		
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  • 
								
									Сергей Беляков								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:08
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Поребрики в Питере, а у нас бордюр. Или теперь в администрации питерские сидят?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:32
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    • 
										-1
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							Пора просвещаться.
    
Поребрик применяют для разделения двух зон, например, пешеходной и проезжей частей. В этом способе бортовой камень уложен "поребриком", и это видно по выступающей части камня, возвышающейся и над зоной мощения, и над граничащей с ней плоскостью.
    
Бордюр от поребрика отличается тем, что устанавливается таким образом, что он не возвышается над уровнем мощения, а идет вровень с брусчаткой. Бордюром отделяют две зоны мощения, но в отличие от поребрика бордюр не мешает людям свободно перемещаться между двумя зонами - примером этому служит пешеходный переход через проезжую часть. 
    
Таким образом, и в Москве, и в Санкт-Петербурге, и в любой другой точке нашей планеты может быть и бордюр, и поребрик. Они не противопоставляются. Такие дела.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 11:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поребрик? - На фотке БР-100, но не суть, суть в том что как всегда будет ванна с водой, - ул. Калинина отремонтировали, перейти дорогу через ул. Комсомольскую можно только в плавь. - Хотя бы тут о сливах подумайте!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Марк								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Поребрик — петербуржский и новосибирский заменитель слова бордюр, являющийся одним из самых характерных различий в речи петербуржцев.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Медведь								
							
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  • сегодня, 11:18
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							мля, поребрик это БР-50, бордюр БР-100 - смотрите госты								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • сегодня, 11:27
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    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Щас многие под питерских косят...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Fantomas								
							
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  • сегодня, 11:31
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										+1
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							Тиха Ивановская жизнь... Все новости региона - ДТП, уголовщина, да непонятные ролики очевидцев... Ни черта положительного не происходит. Засиделись народные избранники на своих местах...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									никто-не-совершенен								
							
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  • сегодня, 12:35
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							Вот ивановцы! Жалуемся, что все плохо,,а как новость позитивная появляется,  сразу обсир...ем. Лучше ничего и не писать. Только ДТП и криминал пипл хавает! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alex_37_iv								
							
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  • сегодня, 13:10
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										+1
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							Какая разница бордюр или поребрик, главное что Администрация проводит ремонтные работы по восстановлению не только дорог но и пешеходных зон.
    
На мой взгляд, стоило бы не раздувать здесь бучу из-за ерунды, а сказать СПАСИБО.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Миха79								
							
    • 
							
  • сегодня, 13:26
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Спасибо за что?это их обязанность.их вообщето за деньги налогоплательщиков содержат.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Los_Sasha								
							
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  • 30 минут назад
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										+1
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							Пусть даже это их обязанность, сказать спасибо стоит хотя бы за то что они выполняют свои обязательства перед народом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Ili ya								
							
    • 
							
  • 8 минут назад
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										0
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							Спасибо. Наверно у своего дома сделали? Слуги народа. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Местный_житель								
							
    • 
							
  • 58 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							Ух ты, как весело. Внимание! В правом углу - поребрик, в левом - бордюр!
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем 
								

					
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