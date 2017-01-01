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Новости

сегодня, 10:52

В Шуе борются с бобрами, пчелами и змеями

Местные спасатели отчитались о работе за неделю


В Шуе сотрудники службы «112» отчитались о проделанной на минувшей недели работе. Как сообщает газета «Местный спрос», по обращениям горожан спасатели вскрывали квартиры, спиливали (2), распиливали (3) и кронировали (22) аварийные деревья.

Кроме того, специалисты службы «112» вывозили и утилизировали спиленные ветки (6 машин), откачивали воду на 1-й Камешковской улице, вылавливали из реки на территории пляжа деревянную катушку из-под кабеля, ликвидировали бобровую плотину на реке Сеха, убирали пчелиный рой, залетевший в огород женщины на 4-й Болотной улице, искали змею во дворе дома № 6 посёлка Победа, и т.д.



ключевые слова: спасатели
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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									kefir								
							
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  • сегодня, 11:25
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							История, рассказанная моим другом. За достоверность не ручаюсь.
    
Ездили компанией отдыхать на природу. Увидели дерево, подточенное бобром. Толстый ствол по всей длине и в том месте, где работал бобер, ствол толщиной с карандаш. Выглядит странно, но дерево держится на этой спичке, потом бобер делает контрольный кус и дерево валится в воду. Так вот эти придурки толкнули дерево в другую сторону и оно упало в сторону леса. Бобер, который за этим наблюдал, орал и свистел как бешеный. Мой друг уверял, что отчетливо слышал слова "пи***асы" и "сволочи".								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Aleksey Ivanov								
							
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  • сегодня, 11:29
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							бред полный								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЙЯdЪ								
							
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  • сегодня, 11:30
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							Хорошо не морской котик. Тот бы вышел и отвесил по полной.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Dizzzli								
							
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  • сегодня, 12:12
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							Скажем так, странная информационная политика. Нормальные новости только про Иваново и Ивановский район, про регионы либо происшествия, либо гы-гы про бобров и пчел.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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				В Ивановской области пропала воспитанница детдома 
								

					
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сегодня, 11:36

				

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