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сегодня, 10:52
В Шуе борются с бобрами, пчелами и змеями
Местные спасатели отчитались о работе за неделю
В Шуе сотрудники службы «112» отчитались о проделанной на минувшей недели работе. Как сообщает газета «Местный спрос», по обращениям горожан спасатели вскрывали квартиры, спиливали (2), распиливали (3) и кронировали (22) аварийные деревья.
Кроме того, специалисты службы «112» вывозили и утилизировали спиленные ветки (6 машин), откачивали воду на 1-й Камешковской улице, вылавливали из реки на территории пляжа деревянную катушку из-под кабеля, ликвидировали бобровую плотину на реке Сеха, убирали пчелиный рой, залетевший в огород женщины на 4-й Болотной улице, искали змею во дворе дома № 6 посёлка Победа, и т.д.
ключевые слова: спасатели
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Ездили компанией отдыхать на природу. Увидели дерево, подточенное бобром. Толстый ствол по всей длине и в том месте, где работал бобер, ствол толщиной с карандаш. Выглядит странно, но дерево держится на этой спичке, потом бобер делает контрольный кус и дерево валится в воду. Так вот эти придурки толкнули дерево в другую сторону и оно упало в сторону леса. Бобер, который за этим наблюдал, орал и свистел как бешеный. Мой друг уверял, что отчетливо слышал слова "пи***асы" и "сволочи".