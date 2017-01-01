В Шуе борются с бобрами, пчелами и змеями

Местные спасатели отчитались о работе за неделю





В Шуе сотрудники службы «112» отчитались о проделанной на минувшей недели работе. Как сообщает газета «Местный спрос», по обращениям горожан спасатели вскрывали квартиры, спиливали (2), распиливали (3) и кронировали (22) аварийные деревья.

Кроме того, специалисты службы «112» вывозили и утилизировали спиленные ветки (6 машин), откачивали воду на 1-й Камешковской улице, вылавливали из реки на территории пляжа деревянную катушку из-под кабеля, ликвидировали бобровую плотину на реке Сеха, убирали пчелиный рой, залетевший в огород женщины на 4-й Болотной улице, искали змею во дворе дома № 6 посёлка Победа, и т.д.

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