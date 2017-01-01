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Новости

сегодня, 10:31

Ремонт дорожного полотна в Иванове: планы на 20 июля


По сообщению мэрии, сегодня в областном центре будут продолжены ремонтные работы на улицах Любимова (съезды, тротуары) и 8 Марта (ремонт ливневой канализации, подготовка к устройству дополнительной полосы).

Подготовительные работы, устройство корыта под дорожную одежду, демонтаж бортовых камней, вырубка кустарника продолжатся на улице Станкостроителей.

На Вокзальной площади идут подготовительные работы к капитальному ремонту, в том числе демонтаж асфальтобетонного покрытия.

Ремонт тротуаров продолжится на улицах Ермака (устройство велосипедной дорожки), Ташкентской и Дзержинского.

Планировка покрытия автогрейдером будет идти на дороге дублере от улицы Воронина до филиала «Федеральной кадастровой палаты» и улице 4-я Курьяновская.

Ямочный ремонт проезжей части продолжится на улицах Павленко, Окуловой, Шувандиной, Академической, Лакина (доработка), Черниковых (доработка), 2-й Чапаева и дороге на газораспределительную станцию.



ключевые слова: дороги ремонт
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