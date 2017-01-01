В Ивановской области пройдет рок-фестиваль «Взлетная полоса 2017»





22 июля на площади Ленина в Юже состоится региональный фестиваль рок-музыки «Взлетная полоса 2017».

В этом году в большом концерте примут участие рок-группы из Южи, Холуя, Иванова, Москвы, Санкт-Петербурга - «Дом поэта», «Королева ведьм», «Седьмой легион», «Внучки Фаины», «Slayers», «Кузница», «Иллюзия», «Ева». Каждый коллектив представит свою музыкальную программу не более чем на 20 минут.

Рок-фестиваль пройдет с 17.00 до 23.00.

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