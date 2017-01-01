Похожие новости
-
вчера, 17:24В Ивановской области начальник почтамта присвоил имущество «Почты России»
-
(3)
- 2040
- 10
-
Новости
сегодня, 10:12
«Почта России» прокомментировала уголовное дело в отношении начальника п/о
Как мы сообщали ранее, в суд ушло уголовное дело коррупционной направленности в отношении начальника почтового отделения. Он обвиняется в присвоении имущества «Почты России» на сумму более 46 тысяч рублей. Преступление было совершено в период с 4 февраля по 18 декабря 2015 года в отделении почтовой связи в селе Гари Ильинского района.
Сегодня эту информацию прокомментировали в УФПС Ивановской области – филиале ФГУП «Почта России»:
«УФПС Ивановской области сообщает, что филиал оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении бывшего сотрудника.
Обращаем внимание, что данный инцидент не повлиял на обслуживание клиентов почтового отделения».
ключевые слова: почта "Почта России" присвоение уголовное дело
- оцените новость:
-
(1)
- 1100
- 1
Комментарии (1)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации
-
- Снайперсегодня, 10:25Нельзя в Гарях воровать. Обязательно погоришь.
Новость дня
сегодня, 11:47В Ивановской области пропала воспитанница детдома
Полиция просит помощи в розыске 16-летней девушки – ФОТО, ПРИМЕТЫ
-
(0)
- 1734
сегодня, 11:36В Иванове маленькие дети управляют автобусом вместе с водителем
Пассажиры в шоке – ВИДЕО
-
(0)
- 2592
сегодня, 09:51В Ивановской области автомобиль вылетел с трассы в кювет: двое погибших
ФОТО
-
(0)
- 3639