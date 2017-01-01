«Почта России» прокомментировала уголовное дело в отношении начальника п/о





Как мы сообщали ранее, в суд ушло уголовное дело коррупционной направленности в отношении начальника почтового отделения. Он обвиняется в присвоении имущества «Почты России» на сумму более 46 тысяч рублей. Преступление было совершено в период с 4 февраля по 18 декабря 2015 года в отделении почтовой связи в селе Гари Ильинского района.

Сегодня эту информацию прокомментировали в УФПС Ивановской области – филиале ФГУП «Почта России»:

«УФПС Ивановской области сообщает, что филиал оказывает максимальное содействие правоохранительным органам в расследовании дела в отношении бывшего сотрудника.

Обращаем внимание, что данный инцидент не повлиял на обслуживание клиентов почтового отделения».

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