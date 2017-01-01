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Новости

сегодня, 09:51

В Ивановской области автомобиль вылетел с трассы в кювет: двое погибших

ФОТО


Смертельная авария произошла 19 июля около 20.50 на 3-м километре автодороги Тейково – Гаврилов Посад в Тейковском районе. 35-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» потерял управление и вылетел в правый кювет, где машина опрокинулась.

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП погибли два человека. Водитель, которого доставили в Тейковскую ЦРБ, от полученной сочетанной травмы ночью скончался в больнице. Пассажир (личность устанавливается, на вид 20-25 лет) погиб на месте ДТП.

У водителя взята кровь на исследование.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ДТП гибель
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Комментарии (4)

	


	

	

		
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							Зимняя резина?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Сейчас по радио идёт обсуждение темы: "Ограничивать ли пожилых людей в езде за рулём?" А много ли они попадают в ДТП по своей вине?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							Что не деть - то труп. А иногда и два.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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							этот участок от выезда из Тейково до ж/д переезда никакой был. Если сделали то скорей всего превышение, а так там только 20-30 км/час								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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сегодня, 11:47

				

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