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сегодня, 09:51
В Ивановской области автомобиль вылетел с трассы в кювет: двое погибших
ФОТО
Смертельная авария произошла 19 июля около 20.50 на 3-м километре автодороги Тейково – Гаврилов Посад в Тейковском районе. 35-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» потерял управление и вылетел в правый кювет, где машина опрокинулась.
Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП погибли два человека. Водитель, которого доставили в Тейковскую ЦРБ, от полученной сочетанной травмы ночью скончался в больнице. Пассажир (личность устанавливается, на вид 20-25 лет) погиб на месте ДТП.
У водителя взята кровь на исследование.
Фото: пресс-служба регионального УГИБДД
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- Снайперсегодня, 10:30Сейчас по радио идёт обсуждение темы: "Ограничивать ли пожилых людей в езде за рулём?" А много ли они попадают в ДТП по своей вине?
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- Alexander Umnikovсегодня, 11:19Что не деть - то труп. А иногда и два.
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- Черепсегодня, 11:34этот участок от выезда из Тейково до ж/д переезда никакой был. Если сделали то скорей всего превышение, а так там только 20-30 км/час
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