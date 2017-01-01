В Ивановской области автомобиль вылетел с трассы в кювет: двое погибших

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Смертельная авария произошла 19 июля около 20.50 на 3-м километре автодороги Тейково – Гаврилов Посад в Тейковском районе. 35-летний водитель автомобиля «Опель Зафира» потерял управление и вылетел в правый кювет, где машина опрокинулась.

Как сообщили в УГИБДД по Ивановской области, в результате ДТП погибли два человека. Водитель, которого доставили в Тейковскую ЦРБ, от полученной сочетанной травмы ночью скончался в больнице. Пассажир (личность устанавливается, на вид 20-25 лет) погиб на месте ДТП.

У водителя взята кровь на исследование.

Фото: пресс-служба регионального УГИБДД

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