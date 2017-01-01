Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 18:56

В Ивановской области без вести пропал Андрей Андреев с татуировкой «Андрей»

Был без обуви - ФОТО, ПРИМЕТЫ


В Ивановской области разыскивается 52-летний Андреев Андрей Владимирович. В ночь с 6 на 7 июля 2017 года он вышел из дома в деревне Вантино Тейковского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы тёмные короткие, глаза голубые.

БЫЛ ОДЕТ: широкие рабочие брюки, тёмная футболка. Был без обуви.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на руке между пальцами татуировка «Андрей», при ходьбе сутулится.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем просьба сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02 (102, 112).



ключевые слова: поиск розыск
  • оцените новость:
  • (1)
  • 2023
  • 0







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации