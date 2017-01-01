В Ивановской области без вести пропал Андрей Андреев с татуировкой «Андрей»

Был без обуви - ФОТО, ПРИМЕТЫ





В Ивановской области разыскивается 52-летний Андреев Андрей Владимирович. В ночь с 6 на 7 июля 2017 года он вышел из дома в деревне Вантино Тейковского района и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

ПРИМЕТЫ: рост 180-185 см, худощавого телосложения, волосы тёмные короткие, глаза голубые.

БЫЛ ОДЕТ: широкие рабочие брюки, тёмная футболка. Был без обуви.

ОСОБЫЕ ПРИМЕТЫ: на руке между пальцами татуировка «Андрей», при ходьбе сутулится.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о пропавшем просьба сообщить по телефонам: 8 800 700 54 52 или 02 (102, 112).

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