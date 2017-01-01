В Ивановской области приостановлена работа одного из полигонов ТБО

Прокуратура выявила нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства





Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт эксплуатации полигона ТБО с нарушениями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Речь о компании «Заволжское РМПО ЖКХ», которая занимается захоронением отходов на полигоне ТБО, расположенном вблизи деревни Михайловское Заволжского района.

При этом в нарушение установленных норм и правил на полигоне отсутствуют ограждение в виде ключей проволоки, кольцевая гравийная дорога, полоса зеленых насаждений, железобетонные опоры с прожекторами для освещения, хозяйственное помещение для персонала, навес для стоянки автоспецтехники, пожарный водоем и т.д.

Данные требования также предусмотрены рабочим проектом городской свалки-полигона ТБО, однако не были соблюдены при строительстве объекта размещения отходов.

Поскольку внесенное в адрес руководителя предприятия представление по данным фактам не исполнено, прокуратурой в Заволжский районный суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности указанного полигона ТБО до устранения выявленных нарушений и полной реализации проектной документации объекта размещений отходов.

Исковое заявление прокуратуры удовлетворено судом в полном объеме.

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