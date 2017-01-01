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Новости

вчера, 18:24

В Ивановской области приостановлена работа одного из полигонов ТБО

Прокуратура выявила нарушения природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства


Ивановская межрайонная природоохранная прокуратура выявила факт эксплуатации полигона ТБО с нарушениями природоохранного и санитарно-эпидемиологического законодательства.

Речь о компании «Заволжское РМПО ЖКХ», которая занимается захоронением отходов на полигоне ТБО, расположенном вблизи деревни Михайловское Заволжского района.

При этом в нарушение установленных норм и правил на полигоне отсутствуют ограждение в виде ключей проволоки, кольцевая гравийная дорога, полоса зеленых насаждений, железобетонные опоры с прожекторами для освещения, хозяйственное помещение для персонала, навес для стоянки автоспецтехники, пожарный водоем и т.д.

Данные требования также предусмотрены рабочим проектом городской свалки-полигона ТБО, однако не были соблюдены при строительстве объекта размещения отходов.

Поскольку внесенное в адрес руководителя предприятия представление по данным фактам не исполнено, прокуратурой в Заволжский районный суд направлено исковое заявление о приостановлении деятельности указанного полигона ТБО до устранения выявленных нарушений и полной реализации проектной документации объекта размещений отходов.

Исковое заявление прокуратуры удовлетворено судом в полном объеме.



ключевые слова: свалка полигон ТБО прокуратура
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Комментарии (1)

	


	

	

		
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									lkj00ok								
							
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  • вчера, 18:39
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							Больно уж вы прыткие ещё денег нет что бы ваши законы исполнять.Дай те только  срок будет вам и белка будет и свисток.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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