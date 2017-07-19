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Новости

вчера, 18:05

В Иванове начался капремонт улицы Станкостроителей


На улице Станкостроителей в областном центре начался капитальный ремонт, а по сути - строительство дороги. В перспективе улица станет частью западного обхода, но в этом году денег и времени хватит лишь на один участок протяженностью в километр с небольшим - от улицы Некрасова до полигона ТБО.

Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».



ключевые слова: улица дорога ремонт
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							Да, движуха заметна, только бы вот еще грейдером прошлись - там где еще не начали... 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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