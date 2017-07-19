В Иванове начался капремонт улицы Станкостроителей





На улице Станкостроителей в областном центре начался капитальный ремонт, а по сути - строительство дороги. В перспективе улица станет частью западного обхода, но в этом году денег и времени хватит лишь на один участок протяженностью в километр с небольшим - от улицы Некрасова до полигона ТБО.

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