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вчера, 18:05
В Иванове начался капремонт улицы Станкостроителей
На улице Станкостроителей в областном центре начался капитальный ремонт, а по сути - строительство дороги. В перспективе улица станет частью западного обхода, но в этом году денег и времени хватит лишь на один участок протяженностью в километр с небольшим - от улицы Некрасова до полигона ТБО.
Подробности смотрите сегодня в программе «Губерния» на телеканале «БАРС».
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- droopвчера, 23:00Да, движуха заметна, только бы вот еще грейдером прошлись - там где еще не начали...