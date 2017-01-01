В Плесе водитель неожиданно обнаружил в своей машине змею

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В Плесе водитель открыл капот своего автомобиля и увидел там… свернувшегося большого ужа. Мужчина снял змею на телефон и выложил фото в соцсети.

Интернет-пользователи тут же принялись бурно обсуждать снимки и строить догадки, как уж оказался в машине. Без шуток, конечно, не обошлось:

«Погреться маленький залез.

Это лето настолько холодное, что даже змеи поближе к движку лезут.

Нормуль, такой заяц.

Вместо ГРМ её намотай.

Змея подкапотная… Новый вид».

Фото: ВКонтакте / Автопартнер

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