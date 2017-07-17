В Ивановской области начальник почтамта присвоил имущество «Почты России»

Сумма ущерба составила более 46 тысяч рублей





Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении начальника тейковского почтамта.

По версии следствия, обвиняемый в период с 4 февраля по 18 декабря 2015 года в отделении почтовой связи в селе Гари Ильинского района присвоил материальные ценности, принадлежащие «Почте России, на сумму более 46 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

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