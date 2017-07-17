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Новости

вчера, 17:24

В Ивановской области начальник почтамта присвоил имущество «Почты России»

Сумма ущерба составила более 46 тысяч рублей


Утверждено обвинительное заключение по уголовному делу коррупционной направленности в отношении начальника тейковского почтамта.

По версии следствия, обвиняемый в период с 4 февраля по 18 декабря 2015 года в отделении почтовой связи в селе Гари Ильинского района присвоил материальные ценности, принадлежащие «Почте России, на сумму более 46 тысяч рублей.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



ключевые слова: почта почтамт "Почта России" присвоение
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Комментарии (5)

	


	

	

		
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									Fantomas								
							
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  • вчера, 17:33
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							Надо было со Страшного пример брать: тот вон премию 95 мультов себе выписал, и ничего. А сегодня Димон ему ещё и почетную грамоту вручил. Как говорится, воровать так миллион! 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ЕщеОдинПрохожий								
							
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  • вчера, 17:37
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							Страшнов выписывает себе бонусы под 100 мультов.
    
И это только премия, а ведь Дмитрий Страшнов еще и получает зарплату – примерно 5 с половиной миллионов рублей в год.
    
Начальники почтамтов воруют на десятки тысяч. А что рядовые почтальоны?
    
Евгения Швецова: «Почтальоны получают 8 тыс руб, а он сколько выписал себе подавиться не могут.»
    
Софья Иванова: «Я работаю на почте. Работникам отказались выплатить премию за полгода, мотивируя невыполнением плана и убытками предприятия.»
    
Марина Сухенко: «Я работаю на почте. В отпуск мы не ходим, а берем его только на выходные дни. Зарплата мизерная и никому нет дела.»
    

    
 Социальная справедливость, образно говоря, уехала пожизненно отдыхать на какой-нибудь морской курорт.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фокин Валерий								
							
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  • вчера, 18:29
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							На почту доставили бонусы
    
Выплаты топ-менеджерам ФГУПа увеличились
    

    
17.07.2017
    
В 2016 году «Почта России» увеличила общий размер вознаграждения своих топ-менеджеров на 15%, до 1,353 млрд руб. Такие выплаты соответствуют рынку, считают эксперты. Единственным из 603 представителей ключевого управленческого персонала, кто не получил годовое вознаграждение, стал экс-гендиректор ФГУПа Дмитрий Страшнов. Впрочем, из-за сложностей в трактовке трудового законодательства проблемы с бонусами могут возникнуть и у его заместителей.
    

    
Ключевой управленческий персонал «Почты России» в 2016 году получил вознаграждение (включая выходное пособие) в размере 1,353 млрд руб., говорится в отчетности предприятия по МСФО за 2016 год. В 2015 году размер вознаграждения топ-менеджеров «Почты России» составлял 1,176 млрд руб. Таким образом, в 2016 году выплаты выросли на 15%. К ключевому управленческому персоналу ФГУП относит гендиректора, его заместителей, а также директоров филиалов предприятия и их заместителей.
    

    
С 19 апреля 2013 года до 1 июля 2017 года гендиректором «Почты России» был Дмитрий Страшнов, полномочия которого были прекращены по истечении трудового контракта. 7 июля Минкомсвязь РФ сообщила о назначении на эту должность Николая Подгузова, ранее — замглавы Минэкономики РФ. В конце 2016 года Генпрокуратура установила, что премия, выплаченная господину Страшнову по итогам работы в 2014 году (95,4 млн руб.), была завышена. В марте Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении директора департамента организационного развития Минкомсвязи Ирины Лаптевой, которая, по версии следствия, рассчитала Дмитрию Страшнову завышенный в восемь раз должностной оклад, а также завысила размер вознаграждения за 2014 год, сообщал ТАСС.
    

    
Дмитрий Страшнов — единственный топ-менеджер, который в 2016 году не получил годовое вознаграждение по итогам работы в 2015-м, сообщила представитель «Почты России» Елена Барсегова. Причины повышения вознаграждений остальным управленцам она не пояснила. Как сообщало ранее Минкомсвязи, чистая прибыль «Почты России» по итогам 2015 года увеличилась на 28%, до 1,6 млрд руб. Выручка «Почты России» возросла на 6%, до 149 млрд руб. По итогам 2016 года чистая прибыль ФГУП по МСФО снизилась в 1,6 раза и составила 1,14 млрд руб. Выручка выросла на 9,7%, составив 166,859 млрд руб.
    

    
«Почта России» выполнила KPI, которые ставились в программе развития предприятия, сообщил “Ъ” заместитель министра связи Михаил Евраев. Он также не стал комментировать динамику вознаграждений по итогам работы в 2015 году, но заметил, что на сегодняшний день проблема с бонусами есть не только у гендиректора, но и у его заместителей. «Есть много вопросов по неоднозначным формулировкам трудового законодательства, из-за чего возникают серьезные проблемы как в правоприменительной практике самого предприятия, так и министерства. Это касается в том числе вопросов установления и расчета окладов и вознаграждений руководства “Почты России”»,— пояснил господин Евраев.
    

    
Общая численность ключевого управленческого персонала «Почты России» в 2016 году составила 603 человека, а в 2015 году — 614 человек, говорится в отчете ФГУП по МСФО. Таким образом, средний размер бонуса по итогам работы в 2015 году составил 2,25 млн руб. «Это рыночно, или даже чуть ниже рынка. В крупнейших сетевых компаниях уровень оплаты аналогичен или даже чуть выше»,— указывает председатель совета директоров Top Contact Артур Шамилов. Для уровня руководителя филиала «Почты России» бонус в 2,25 млн руб.— несколько завышенный, а для гендиректора — заниженный, но в среднем такой размер соответствует рынку, считает операционный директор Pony Express Юрий Келебеев. «За последние годы “Почта России” сделала довольно большие шаги вперед, и результаты работы Страшнова видны»,— добавил он.
    

    
Владислав Новый
    
kommersant. ru/doc/3359457								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ivanovo60								
							
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  • вчера, 21:43
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										+1
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							В  Январе  17 года  мной было  отправлено  правительству  РФ,  в частности в адрес  Медведева,  его подачка  в  5000 рублей.  Квитанцию дали  без  числа  отправки, через3 дня  известили об отказе.Спрашиваю, а где писменное  отказное свидетельство - молчат. Повторно, по тому же  адресу  отправляю  перевод, оплачивая  комиссию.  Такая же история, печать  на квитке  без месяца  - почему   спрашиваю- молчат, как  на допросе  в гестапо.  Прошло  уже  7 месяцев  - куда делись деньги ни кто не знает.  Прокручивают через  банк,  уворовали  работники  почтампа  - неизвестно.  Такие дела.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									13131111								
							
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  • вчера, 21:54
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										-1
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							Никто об ваши 5000 пачкаться там не будет, ищите их там куда отправили.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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