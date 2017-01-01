В Ивановской области открылся творческий лагерь «Волжский художник»





Сегодня, 19 июля, на территории детской базы отдыха «Радуга» в Кинешемском районе состоялось открытие XXII регионального творческого лагеря юных художников «Волжский художник».

Его участниками стали 10 юных художников из разных уголков Ивановской области - учащиеся детских художественных школ, школ искусств, студенты средних специальных учебных заведений художественной направленности.

Во время пребывания в лагере ребята будут трудиться над разнообразными этюдами и зарисовками, используя различные виды техник (масло, акварель, гуашь, уголь, карандаш, пастель), под руководством творческого наставника художника-живописца Владимира Добродеева.

Как отмечают организаторы, основная задача творческого лагеря - выявление, поддержка, профессиональное обучение одаренных детей и юношества, создание условий для реализации их творческого потенциала и художественных замыслов.

Лагерь продолжит работу до 8 августа.

поделиться ссылкой:

