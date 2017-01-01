В Ивановской области появится ресурсный центр поддержки социально ориентированных НКО

Цели и задачи нового проекта







В регионе будет открыт ресурсный центр поддержки социально ориентированных некоммерческих организаций.

Как пояснила заместитель председателя правительства области Ирина Эрмиш, в центр смогут обратиться за необходимой помощью организации, занимающиеся практической работой с людьми. В настоящее время сделан первый шаг к реализации проекта. Правительством Ивановской области выделен грант на реализацию инициативы АНО «Центр социальных медиа проектов» по созданию информационного портала «НКО37».

По словам зампреда, в этом году существенно увеличены объемы средств на целевое финансирование некоммерческих организаций в виде областных грантов. Если в 2016 году на эти цели из регионального бюджета направлено 4,4 млн рублей, то в 2017 году - более 13 млн руб. С 6 до 8 млн рублей увеличены объемы субсидий аккредитованным региональным спортивным федерациям на организацию физкультурных и спортивных мероприятий, участие спортсменов Ивановской области в соревнованиях.

В плановом режиме в регионе осуществляется выплата компенсации поставщикам социальных услуг. На эти цели в 2017 году уже направлено более 300 тыс. рублей, что сопоставимо с объемом финансирования за весь 2016 год.

Более 33 млн рублей в качестве поддержки ежегодно предоставляется частным образовательным организациям на обеспечение детей дошкольным, начальным, основным и средним общим образованием.

«Однако помимо финансовой поддержки для решения задачи поэтапного доступа социально ориентированных НКО к бюджетным средствам и предоставлению услуг в соцсфере необходима информационная, консультационная, образовательная, организационная и другие виды поддержки, а также содействие внедрению в их деятельность новых социальных и управленческих технологий, формирование среды, способствующей развитию деятельности НКО, продвижение их в СМИ. На решение этих задач и направлено создание регионального ресурсного центра поддержки социально ориентированных НКО», - говорится в сообщении пресс-службы правительства Ивановской области.

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