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В Ивановской области увеличили прожиточный минимум
Он вырос на 4,9%
Указом губернатора Ивановской области Павла Конькова установлена величина прожиточного минимума на душу населения в регионе за второй квартал 2017 года. Она составила 10049 рублей.
Для трудоспособного населения - 10896 рублей, для пенсионеров – 8397 рубля, для детей – 9999 рублей.
В первом квартале прожиточный минимум в регионе составлял 9581 рубль, во втором квартале он вырос на 4,9%.
Как отметили в правительстве области, прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения Ивановской области. Он учитывается при разработке и реализации социальной политики и региональных социальных программ, а также для оказания социальной поддержки малоимущим гражданам.
Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, которая включает минимальный набор продуктов питания, непродовольственные товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.
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спросить бы илюшкина и иже с ними
хватает ли на жизнь ? может им добавить тоже
19 июля 2017, 20:46
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