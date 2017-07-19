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Новости

вчера, 16:35

В Ивановской области увеличили прожиточный минимум

Он вырос на 4,9%


Указом губернатора Ивановской области Павла Конькова установлена величина прожиточного минимума на душу населения в регионе за второй квартал 2017 года. Она составила 10049 рублей.

Для трудоспособного населения - 10896 рублей, для пенсионеров – 8397 рубля, для детей – 9999 рублей.

В первом квартале прожиточный минимум в регионе составлял 9581 рубль, во втором квартале он вырос на 4,9%.

Как отметили в правительстве области, прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения Ивановской области. Он учитывается при разработке и реализации социальной политики и региональных социальных программ, а также для оказания социальной поддержки малоимущим гражданам.

Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, которая включает минимальный набор продуктов питания, непродовольственные товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.



ключевые слова: прожиточный минимум
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Комментарии (6)

	


	

	

		
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  • 
								
									Alexandr								
							
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  • вчера, 17:43
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Вот бы губернатора на будующий год, когда он достигнет пенсионного возраста, посадить на пенсию с этим прожиточным минимумом равным 8 397 рубля и спросить как он поживает.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Ося Бендер								
							
    • 
							
  • вчера, 17:56
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Не на пенсию его сажать надо, а на Колыму.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Алексей Иванов								
							
    • 
							
  • вчера, 18:35
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							А МРОТ, стесняюсь спросить, у нас сколько?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Васька Непутевый								
							
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  • вчера, 19:17
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
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							вам прожиточный минимум увеличили, а вы все недовольны!!!)))))))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Yuri Geller								
							
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  • вчера, 23:17
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    • 
										+1
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							а прожиточный максимум  сколько  ?  
    
спросить  бы илюшкина  и иже  с ними 
    
хватает ли  на жизнь ?  может  им добавить тоже 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									BBП								
							
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  • вчера, 23:30
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							РОСБАЛТ
    

    
19 июля 2017, 20:46
    
Россия вошла в топ-5 худших для пенсионеров стран
    

    
19 июля 2017, 19:07
    

    
Росстат: В России утроилась естественная убыль населения
    

    
# Жилищное строительство в РФ упало в январе—июне более чем на 11%
    
# Рост промпроизводства в России существенно замедлился в июне
    
# Дефицит бюджета РФ за I полугодие превысил 1% ВВП
    
# Международные резервы РФ «похудели» за неделю почти на $1,5 млрд
    
# Чистый отток капитала из России в I полугодии вырос в 1,7 раза
    
и т.д. и т.п.
    
"Великий"  стратег и экономист идет на пятый срок.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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