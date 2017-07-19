В Ивановской области увеличили прожиточный минимум

Он вырос на 4,9%





Указом губернатора Ивановской области Павла Конькова установлена величина прожиточного минимума на душу населения в регионе за второй квартал 2017 года. Она составила 10049 рублей.

Для трудоспособного населения - 10896 рублей, для пенсионеров – 8397 рубля, для детей – 9999 рублей.

В первом квартале прожиточный минимум в регионе составлял 9581 рубль, во втором квартале он вырос на 4,9%.

Как отметили в правительстве области, прожиточный минимум предназначен для оценки уровня жизни населения Ивановской области. Он учитывается при разработке и реализации социальной политики и региональных социальных программ, а также для оказания социальной поддержки малоимущим гражданам.

Величина прожиточного минимума представляет собой стоимостную оценку потребительской корзины, которая включает минимальный набор продуктов питания, непродовольственные товары и услуги, необходимые для сохранения здоровья человека и обеспечения его жизнедеятельности, а также обязательные платежи и сборы.

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