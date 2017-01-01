В Ивановской области наблюдается рост потребления в сегменте непродовольственных товаров

Оборот розничной торговли в первом полугодии в регионе составил почти 75 млрд рублей





По данным Ивановостата, оборот розничной торговли в январе-июне 2017 года составил 74,7 млрд рублей, или 100,5% к соответствующему периоду 2016 года.

Как уточнили в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области, оборот розничной торговли за счет торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка, за январь-июнь 2017 года составил 72,6 млрд рублей, или 100,6% к соответствующему периоду прошлого года, за счет розничных рынков и ярмарок – 2,1 млрд рублей, или 101%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в первом полугодии текущего года сложился в сумме 36,3 млрд рублей и составил 97% к аналогичному периоду прошлого года, непродовольственными товарами – 38,3 млрд рублей, или 104%.

«Рост потребления в сегменте непродовольственных товаров, который мы стабильно наблюдаем в течение последних месяцев в регионе, свидетельствует об улучшении структуры потребительского рынка и наметившейся тенденции в перераспределении доходов граждан», - подчеркнули в департаменте.

Оборот розничной торговли в июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года показал динамику в 101,2%.

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