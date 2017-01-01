Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 16:24

В Ивановской области наблюдается рост потребления в сегменте непродовольственных товаров

Оборот розничной торговли в первом полугодии в регионе составил почти 75 млрд рублей


По данным Ивановостата, оборот розничной торговли в январе-июне 2017 года составил 74,7 млрд рублей, или 100,5% к соответствующему периоду 2016 года.

Как уточнили в департаменте экономического развития и торговли Ивановской области, оборот розничной торговли за счет торгующих организаций и индивидуальных предпринимателей, реализующих товары вне рынка, за январь-июнь 2017 года составил 72,6 млрд рублей, или 100,6% к соответствующему периоду прошлого года, за счет розничных рынков и ярмарок – 2,1 млрд рублей, или 101%.

Оборот розничной торговли пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в первом полугодии текущего года сложился в сумме 36,3 млрд рублей и составил 97% к аналогичному периоду прошлого года, непродовольственными товарами – 38,3 млрд рублей, или 104%.

«Рост потребления в сегменте непродовольственных товаров, который мы стабильно наблюдаем в течение последних месяцев в регионе, свидетельствует об улучшении структуры потребительского рынка и наметившейся тенденции в перераспределении доходов граждан», - подчеркнули в департаменте.

Оборот розничной торговли в июне 2017 года по отношению к аналогичному периоду прошлого года показал динамику в 101,2%.



ключевые слова: товары торговля потребление
  • оцените новость:
  • (0)
  • 327
  • 2







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (2)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 16:52
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ничего не понял. Что за "торгующие организации и индивидуальные предприниматели, реализующие товары вне рынка" - где и чем они торгуют то?
    
Рост продаж непродовольственных товаров на 4% при снижении продовольственных на 3%  - едим меньше, зато из двух тарелок? Лучше бы наоборот - в одну тарелку, но две порции.
    
А вообще слишком заумно расписана статистика - это меряем вместе и за год, а это отдельно и за полгода. Толку от вашей статистики. Подойдите на улице к обычному работяге, да спросите насколько больше он стал покупать за год - вот там настоящая статистика.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 17:47
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Полагаю, что весь этот рост сделали в ТРЦ типа "РИО", Текстиль профи и др. иногородние покупатели.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •