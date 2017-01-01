В Иванове обсудят передачу СК «Автокран» в собственность города





Завтра, 20 июля, в областном центре состоится совещание по вопросу перспективы передачи спорткомплекса «Автокран» в собственность Иванова. Об этом сообщает пресс-служба ивановской мэрии. В мероприятии примет участие глава города Владимир Шарыпов.

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