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Новости

вчера, 16:09

В Иванове обсудят передачу СК «Автокран» в собственность города


Завтра, 20 июля, в областном центре состоится совещание по вопросу перспективы передачи спорткомплекса «Автокран» в собственность Иванова. Об этом сообщает пресс-служба ивановской мэрии. В мероприятии примет участие глава города Владимир Шарыпов.



ключевые слова: спорткомплекс собственность
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