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Новости

вчера, 16:01

На трассе в Ивановской области перевернулась цистерна с углекислым газом

ФОТО


О ДТП с автомобилем «МАЗ», перевозившим опасный груз, сообщает газета «Местный спрос» со ссылкой на ОГИБДД. Авария произошла 14 июля около 05.40 на кольце Шуйской объездной дороги, на месте развилки трассы на Палех и Родники. Грузовик вез цистерну с углекислым газом со стороны Нижнего Новгорода в направлении Шуи. По словам 52-летнего водителя, на кольце машину по непонятным причинам повело в сторону. Мужчина не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок. Лобовое стекло выбило. Водитель отделался царапинами. Утечки газа не произошло.

Фото: «Местный спрос»



ключевые слова: грузовик цистерна газ ДТП
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Комментарии (2)

	


	

	

		
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									Медведь								
							
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  • вчера, 18:55
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Как то раз уже говорил об этом кольце, - знаки ограничения скорости нужно выставлять - как перед Кинешемским кольцом 90 - 70 - 40								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Помидорина								
							
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  • вчера, 18:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Интересно, а в таких случаях за чей счет автомобиль ставят в нормальное положение? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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