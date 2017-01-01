На трассе в Ивановской области перевернулась цистерна с углекислым газом

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О ДТП с автомобилем «МАЗ», перевозившим опасный груз, сообщает газета «Местный спрос» со ссылкой на ОГИБДД. Авария произошла 14 июля около 05.40 на кольце Шуйской объездной дороги, на месте развилки трассы на Палех и Родники. Грузовик вез цистерну с углекислым газом со стороны Нижнего Новгорода в направлении Шуи. По словам 52-летнего водителя, на кольце машину по непонятным причинам повело в сторону. Мужчина не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок. Лобовое стекло выбило. Водитель отделался царапинами. Утечки газа не произошло.

Фото: «Местный спрос»

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