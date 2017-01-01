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вчера, 16:01
На трассе в Ивановской области перевернулась цистерна с углекислым газом
ФОТО
О ДТП с автомобилем «МАЗ», перевозившим опасный груз, сообщает газета «Местный спрос» со ссылкой на ОГИБДД. Авария произошла 14 июля около 05.40 на кольце Шуйской объездной дороги, на месте развилки трассы на Палех и Родники. Грузовик вез цистерну с углекислым газом со стороны Нижнего Новгорода в направлении Шуи. По словам 52-летнего водителя, на кольце машину по непонятным причинам повело в сторону. Мужчина не справился с управлением, и машина опрокинулась на бок. Лобовое стекло выбило. Водитель отделался царапинами. Утечки газа не произошло.
Фото: «Местный спрос»
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Комментарии (2)
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- Медведьвчера, 18:55Как то раз уже говорил об этом кольце, - знаки ограничения скорости нужно выставлять - как перед Кинешемским кольцом 90 - 70 - 40
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- Помидоринавчера, 18:57Интересно, а в таких случаях за чей счет автомобиль ставят в нормальное положение?