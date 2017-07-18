Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 15:33

Появилось видео, как мотоциклист в Ивановской области сбивает инспектора ДПС

ВИДЕО


В сети появилось видео, зафиксировавшее, как мотоциклист сбивает инспектора ДПС.

Напомним, ДТП случилось 17 июля около 9 часов вечера на Большой Пролетарской улице в Вичуге. 29-летний молодой человек, управляя мотоциклом MOTOLAND VXR5 в состоянии алкогольного опьянения, сбил инспектора ДПС, который в это время нес службу.

В результате оба получили травмы:

- мотоциклист с закрытым перелом лодыжки, ушибленной раной спинки носа, ссадинами кистей и коленных суставов доставлен в Вичугскую ЦРБ;

- 38-летний дорожный полицейский с травмами головы, ушибленной раной лба, ссадинами, ушибами плеча и бедра госпитализирован в ту же больницу.

У водителя мотоцикла взята кровь на исследование. В отношении него составлены административные материалы, возбуждено административное расследование.

Видео: пресс-служба регионального УГИБДД



  • оцените новость:
  • (1)
  • 3487
  • 13







	

															

																

																

																

																

													




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (13)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • вчера, 15:45
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Прикольная изломанная стоп-линия.
    
Знак тоже на изломе?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 15:50
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А какого лешего полицейский бегом рванул через дорогу и на полпути начал метаться?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 15:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ну да глупо как то, он тут больше сам бросился под мопед чем его сбили								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									макссс								
							
    • 
							
  • вчера, 15:57
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										-1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							казнить урода! вообще страх потеряли								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									123123								
							
    • 
							
  • вчера, 16:11
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Сорри за оффтоп, но в Вичуге дела с дорожной разметкой, по ходу, намного лучше, чем у младомэра в Иванове! :))								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									fox								
							
    • 
							
  • вчера, 16:15
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Это не пешеходный переход был а так же очень странное ускорение сделал пенсионер как будь то специально бежал под колёса. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 16:25
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Вот интересно, на каком основании написано, что в состоянии алкогольного опьянения, если только ещё взята кровь на исследование?
    
Никто не хочет исследовать инспектора ДПС на знание ПДД? Ведь это скорее его вина, а не рулевого. 
    
И новость правильнее назвать "инспектор бегал по дороге и попал под скутер"								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexandr								
							
    • 
							
  • вчера, 17:59
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Одного не пойму как этот горе инспектор аттестацию прошёл? Ведь он как камикадзе сам под колёса бросился, а теперь говорят, что его кто-то сбил.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Медведь								
							
    • 
							
  • вчера, 18:51
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Александр Матвеевич Матросов против Виктора Васильевича Талалихина ;)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • вчера, 19:03
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Мне кажется. что дороДный полицейский сам виноват. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Помидорина								
							
    • 
							
  • вчера, 19:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							и как вообще злодей на байке с переломанной лодыжкой бежать смог? И почему целых два дороДных полицейских не замечают нарушающего ПДД велосипедиста, переезжающего проезжую часть в стороне от пешеходного перехода и верхом на своем коне? И вообще почему автомобиль этих дороДных полицейских стоит на газоне, а не на обочине проезжей части? 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Мотороллер								
							
    • 
							
  • вчера, 22:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Дпсник хотел его остановить.меня также пару раз останавливали  бежали через две полосы . думал что сшибут своим жезлом.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Снайпер								
							
    • 
							
  • 20 минут назад
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да сто пудов мент сам бросился под колёса.  Мотоциклист пытался его объехать. А теперь пытаются человека сделать козлом отпущения.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •