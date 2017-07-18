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18.07.2017 12:07В Ивановской области пьяный мотоциклист сбил инспектора ДПС
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Появилось видео, как мотоциклист в Ивановской области сбивает инспектора ДПС
В сети появилось видео, зафиксировавшее, как мотоциклист сбивает инспектора ДПС.
Напомним, ДТП случилось 17 июля около 9 часов вечера на Большой Пролетарской улице в Вичуге. 29-летний молодой человек, управляя мотоциклом MOTOLAND VXR5 в состоянии алкогольного опьянения, сбил инспектора ДПС, который в это время нес службу.
В результате оба получили травмы:
- мотоциклист с закрытым перелом лодыжки, ушибленной раной спинки носа, ссадинами кистей и коленных суставов доставлен в Вичугскую ЦРБ;
- 38-летний дорожный полицейский с травмами головы, ушибленной раной лба, ссадинами, ушибами плеча и бедра госпитализирован в ту же больницу.
У водителя мотоцикла взята кровь на исследование. В отношении него составлены административные материалы, возбуждено административное расследование.
Видео: пресс-служба регионального УГИБДД
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Знак тоже на изломе?
Никто не хочет исследовать инспектора ДПС на знание ПДД? Ведь это скорее его вина, а не рулевого.
И новость правильнее назвать "инспектор бегал по дороге и попал под скутер"