Новости
вчера, 15:04
На одном из ивановских ж/д переездов временно закроют движение
Причина - устранение неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов
20 июля на железнодорожном переезде 323 км перегона «Иваново сортировочное - Строкино» по улице 1-й Лагерной будут проводиться ремонтно-путевые работы по устранению неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов и жизни людей. В связи с этим движение транспортных средств на данном участке будет ограничено с 09.00 до 12.00. Об этом сообщает управление благоустройства администрации г. Иваново.Водителям необходимо пользоваться на данный период времени возможными объездными путями.
ключевые слова: ж/д переезд ремонт
- оцените новость:
-
(0)
- 844
- 0
Комментарии (0)
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии
Или пройти стандартный процесс регистрации