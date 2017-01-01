На одном из ивановских ж/д переездов временно закроют движение

Причина - устранение неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов





20 июля на железнодорожном переезде 323 км перегона «Иваново сортировочное - Строкино» по улице 1-й Лагерной будут проводиться ремонтно-путевые работы по устранению неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов и жизни людей. В связи с этим движение транспортных средств на данном участке будет ограничено с 09.00 до 12.00. Об этом сообщает управление благоустройства администрации г. Иваново.

поделиться ссылкой:



оцените новость:

(0)

844

Водителям необходимо пользоваться на данный период времени возможными объездными путями.