Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 15:04

На одном из ивановских ж/д переездов временно закроют движение

Причина - устранение неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов


20 июля на железнодорожном переезде 323 км перегона «Иваново сортировочное - Строкино» по улице 1-й Лагерной будут проводиться ремонтно-путевые работы по устранению неисправностей, угрожающих безопасности движения поездов и жизни людей. В связи с этим движение транспортных средств на данном участке будет ограничено с 09.00 до 12.00. Об этом сообщает управление благоустройства администрации г. Иваново.

Водителям необходимо пользоваться на данный период времени возможными объездными путями.

ключевые слова: ж/д переезд ремонт
  • оцените новость:
  • (0)
  • 844
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации