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Новости

вчера, 14:56

В Ивановской области зафиксирован рост строительства


По данным Ивановостата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июне 2017 года составил в Ивановской области 7772,1 млн рублей. Это 107,5% к соответствующему периоду прошлого года.

Объем строительных работ в июне 2017-го - 2668,4 млн рублей (117,1 % к июню 2016 года).



ключевые слова: строительство
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									макссс								
							
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  • вчера, 15:28
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										+1
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							а кто покупать будет? ипотеку то хрен получишь да еще с такой процентной ставкой								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									fox								
							
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  • вчера, 16:23
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							забавно видеть повышение темпов строительства когда рядом есть дольщики без жилья...интересно весьма интересно)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									синий мухомор								
							
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  • вчера, 17:29
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										+1
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							А можно уточнить! Рост строительства чего ? Универсамов или алкомаркетов?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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