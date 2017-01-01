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вчера, 14:56
В Ивановской области зафиксирован рост строительства
По данным Ивановостата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июне 2017 года составил в Ивановской области 7772,1 млн рублей. Это 107,5% к соответствующему периоду прошлого года.
Объем строительных работ в июне 2017-го - 2668,4 млн рублей (117,1 % к июню 2016 года).
ключевые слова: строительство
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Комментарии (3)
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- максссвчера, 15:28а кто покупать будет? ипотеку то хрен получишь да еще с такой процентной ставкой
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- foxвчера, 16:23забавно видеть повышение темпов строительства когда рядом есть дольщики без жилья...интересно весьма интересно)
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- синий мухоморвчера, 17:29А можно уточнить! Рост строительства чего ? Универсамов или алкомаркетов?