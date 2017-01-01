В Ивановской области зафиксирован рост строительства





По данным Ивановостата, объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», в январе-июне 2017 года составил в Ивановской области 7772,1 млн рублей. Это 107,5% к соответствующему периоду прошлого года.

Объем строительных работ в июне 2017-го - 2668,4 млн рублей (117,1 % к июню 2016 года).

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