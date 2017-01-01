Земельные вопросы в Ивановской области будут решать при помощи беспилотников





Филиал «Ростелекома» во Владимирской и Ивановской областях и Департамент развития информационного общества Ивановской области подписали соглашение о реализации пилотного проекта «Геоаналитический центр «ЗемлеУправление». Проект позволит выявить нецелевое использование земель и нарушения границ участков.

В августе 2017 года беспилотные аппараты «Ростелекома» проведут аэрофотосъемку выбранного участка города Иванова. Данные с летательных аппаратов будут в реальном режиме времени передаваться в информационную систему «Геоаналитический центр «ЗемлеУправление». Таким образом, специалисты смогут на месте давать указания по корректировке границ участков, и контролировать их исполнение.

Государственный кадастр недвижимости (ГКН) содержит сведения о границах земельных участков, но закон не обязывает правообладателя проводить межевание и уточнение границ. Эта процедура проводится на усмотрение собственника и носит добровольный характер. Но с 1 января 2018 года вступает в силу законодательный запрет на сделки с недвижимостью без границ. Это значит, что продать, подарить, передать по наследству земельный участок, границы которого не установлены, будет невозможно. Чтобы облегчить работы по определению границ и внесения их в ГКН, а также исключить «человеческий фактор», власти Ивановской области приняли решение о создании единой региональной информационно-аналитической системы для сбора и анализа данных по ресурсному потенциалу и социально-экономическому развитию территории.

«Мы успешно реализуем аналогичное решение в Белгородском регионе. Технологии опробованы, специалисты накопили необходимый опыт, так что мы уверены в успешном проведении работ в Иванове. Пилотный проект станет первым шагом на пути создания единой региональной геоинформационной системы. Для руководства региона она станет эффективным механизмом сбора и обработки данных, который поможет оперативно принимать управленческие решения и эффективно планировать использование земельных ресурсов в Ивановской области», - прокомментировал директор филиала во Владимирской и Ивановской областях ПАО «Ростелеком» Павел Шатохин.

По материалам пресс-службы «Ростелекома»

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