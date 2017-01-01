В Ивановской области пьяный сотрудник угнал у своего начальника служебную машину

Задержали угонщика на трассе в Ильинском районе





В полицию от директора одной из строительных фирм поступило сообщение об угоне автомобиля «Нива». Руководитель предприятия рассказал, что попросил отремонтировать служебную машину, одного из своих сотрудников. Однако работник, воспользовавшись ситуацией, вечером похитил автомобиль с территории предприятия и уехал на нем кататься.

Ориентировка на розыск транспортного средства и злоумышленника была передана всем наружным службам полиции. Вскоре угнанный автомобиль, за рулем которого находился пьяный работник стройфирмы, был задержан сотрудниками ДПС на трассе в Ильинском районе. Как сообщает пресс-служба УМВД по Ивановской области, подозреваемым в угоне оказался 26-летний житель села Ивашово Ильинского района.

Помимо привлечения молодого человека к административной ответственности за пьяную езду, в отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения».

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