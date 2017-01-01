В Ивановской области разгружающийся «КАМАЗ» задел электропровода

В результате произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи





18 июля в Тейковском районе произошло аварийное отключение воздушной линии электропередачи подстанции «ТБ-3». В ходе осмотра специалистами «Ивэнерго» было установлено, что авария произошла вследствие недопустимого приближения поднятого кузова автомобиля «КАМАЗ» при разгрузке щебня к проводам воздушной линии электропередачи. Водитель автомобиля, к счастью, не пострадал. Работы проводились в охранной зоне воздушной линии электропередачи без согласования с филиалом «Ивэнерго».

«Филиал «Ивэнерго» в очередной раз напоминает, что любые несанкционированные действия в границах охранных зон опасны нарушением нормальной работы объектов электросетевого хозяйства и электроснабжения потребителей. И, что самое страшное, могут привести к несчастным случаям, в том числе и смертельным. Прежде чем проводить какие-либо работы в охранных зонах электрических сетей необходимо предупредить энергетиков и получить письменное разрешение», - говорится в сообщении «Ивэнерго».

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