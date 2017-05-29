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Новости

вчера, 14:03

В Иванове у троллейбуса на большой скорости заклинило тормоза

ВИДЕО


В соцсетях появилось видео, свидетельствующее о том, в каком состоянии сегодня находится ивановский электротранспорт. На кадрах видно, как троллейбус «ЛиАЗ», двигающийся по улице Лежневской со скоростью примерно 70 км/ч незадолго до «зебры» пытается начать торможение – и в этот момент у него заклинивают тормоза. Водитель пытается тормозить электродвигателем. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на происходящее.

Колеса дымятся, оставляя на асфальте черные следы, а сам троллейбус начинает заносить на дороге. В итоге водитель все-таки останавливается метрах в 30 от пешеходного перехода.

Можно только догадываться, что пришлось пережить пассажирам в этот момент. Остается только надеяться, что никто из них не упал в салоне и не получил травмы.

Видео: Сергей Тафинцев



ключевые слова: троллейбус тормоза
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Комментарии (3)

	


	

	

		
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									Makar37								
							
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  • вчера, 15:23
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										-1
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							И что ,да заклинило. Далее  из троллейбуса вышли пассажиры. Троллейбус остался ждать технички.
    
Хочу заметить данное видео выложил человек, которого уволили из ИПТ ,за то, что именно он проехал на красный свет на 461 троллейбусе.(полнейший лихач и т д.)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									паренек-со-двора								
							
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  • вчера, 15:42
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										+1
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							Грамотные действия водителя тралика: пассажиров высадил, ремонтников дождался								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									рыжий 461								
							
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  • вчера, 17:49
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										0
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							Уволили его за прогул 29.05.2017 года, а за проезд змейкой на красный был лишен премии на 100 % + штраф 1000 рублей.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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