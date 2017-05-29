В Иванове у троллейбуса на большой скорости заклинило тормоза

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В соцсетях появилось видео, свидетельствующее о том, в каком состоянии сегодня находится ивановский электротранспорт. На кадрах видно, как троллейбус «ЛиАЗ», двигающийся по улице Лежневской со скоростью примерно 70 км/ч незадолго до «зебры» пытается начать торможение – и в этот момент у него заклинивают тормоза. Водитель пытается тормозить электродвигателем. По крайней мере, такой вывод можно сделать, глядя на происходящее.

Колеса дымятся, оставляя на асфальте черные следы, а сам троллейбус начинает заносить на дороге. В итоге водитель все-таки останавливается метрах в 30 от пешеходного перехода.

Можно только догадываться, что пришлось пережить пассажирам в этот момент. Остается только надеяться, что никто из них не упал в салоне и не получил травмы.

Видео: Сергей Тафинцев

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