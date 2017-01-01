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Новости

вчера, 13:11

Жители Комсомольского района из-за отсутствия контейнеров сваливают мусор в лесу

Такая стихийная свалка образовалась рядом с трассой Комсомольск-Иваньково - ФОТО


Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта организовали субботник в Комсомольском районе. Представители ОНФ и местные жители убрали стихийную свалку в лесополосе рядом с трассой Комсомольск-Иваньково.

«Стихийная свалка образовалась из бытового и строительного мусора, который в это место сваливают местные жители. Как рассказали нам селяне, в их населенных пунктах не предусмотрены контейнеры для строительного и крупногабаритного мусора, и его уже по привычке тащат в лес, – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ивановской области Владимир Избалыков. – Поэтому в первую очередь для уборки территории мы пригласили жителей этой деревни. Надеемся, что в будущем люди подумают прежде, чем сваливать мусор в лесу, и будут утилизировать его более цивилизованным способом».

По словам Избалыкова, ситуация, когда в отсутствии контейнеров в населенных пунктах жители сваливают мусор в лесополосе, довольно типична. Ранее активисты Народного фронта зафиксировали подобную стихийную свалку рядом с деревней Новое Рощино в Кинешемском районе. Объект был отмечен на интерактивной карте свалок. Благодаря вмешательству ОНФ и привлечению внимания СМИ данная свалка все же была ликвидирована.

Жители Ивановской области активно отмечают стихийные свалки на сайте kartasvalok.ru. От граждан поступило более 90 обращений, треть свалок уже ликвидирована.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ



ключевые слова: мусор отходы стихийная свалка субботник
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Комментарии (11)

	


	

	

		
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  • 
								
									ЙЯdЪ								
							
    • 
							
  • вчера, 13:27
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну так а что с контейнерами то?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • вчера, 13:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну ладно, одни - лохи, а жители то? Знают ли они, что оплатили все? И этим длжны заниматься совершенно другие организации, которые воруют у жителей 11 миллиард рублей?
    

    
Ну и ответ на вопрос лежит на поверхности: миллиард - это свой миллиард...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Фвшьшм								
							
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  • вчера, 14:04
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										0
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							Оплатили? Кто? Кому? Вам уже платежки пришли? Думаю, что жители частного сектора как не платили, так и не будут платить с отмазкой "У дома не стоит контейнер", а если поставят - заставят убрать по причине "мне перед домом не нужна помойка.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • вчера, 14:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
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							Ну как это? Принят закон, определены расценки, назначен ответственный за сбор денег. 
    
Жизнь должна быть ясной и вкусной...								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ghft								
							
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  • вчера, 15:33
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Проснись, ты бредишь. записки сумасшедшего								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									lkj00ok								
							
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  • вчера, 15:08
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										0
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							БАРДАК ТАК И БУДЕТ  ОПЕРАТОРУ НУЖНЫ ТОЛЬКО ДЕНЬГИ БУДЕТ ЕЩЁ ХУЖЕ В ЧАСТНЫЙ СЕКТОР ЗИМОЙ ВООБЩЕ В СНЕГУ НИ КТО НЕ ЧИСТИТ БУДУТ ВЫБРАСЫВАТЬ МУСОР НА ОБОЧИНЫ ТРАСС У ДОРОГ Т.К К ЛЕСУ ЗИМОЙ НЕ ПРОЙТИ. МУСОРНЫЕ КОНТЕЙНЕРЫ НЕ ДЕШЁВЫЕ ИХ СОДЕРЖАНИЕ В ЧАСТНОМ СЕКТОРЕ НЕ ОКУПИТСЯ НИКОГДА Т.К. ЗИМОЙ ДЕРЕВНИ СЁЛА ПУСТЕЮТ ДАЧНИКИ РАЗЪЕЗЖАЮТСЯ. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									житель Иваньково								
							
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  • вчера, 15:14
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    • 
										0
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							Мне действительно как местному жителю контейнеры не нужны. Вывозится мусор машиной и слава богу. 								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									ghft								
							
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  • вчера, 15:20
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							Че то я не врублюсь а где мусор -то.Одни горелые бревна, которые сам господин Избалыков нажег								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									я_местный								
							
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  • вчера, 15:27
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    • 
										0
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							А вот вопрос такой интересует - кто из местных то принимал участие в данном мероприятии?????)))) Чет мы - местные - и не в курсах делов! А контейнеры нам не нужны! У нас машина два раза ездит, всегда всё устраивало. А свиней хоть обставь контейнерами, они все равно мимо бросать будут!								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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  • 
								
									ghft								
							
    • 
							
  • вчера, 15:37
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А что у нас ОНФ теперь решает нужны людям контейнеры или нет? Вот пусть они их к своим красивым домам и ставят.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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									я_местный								
							
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  • вчера, 15:44
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
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							А почему не все комментарии выставляете, уважаемые Барсики - Ивановоньюсцы) Или нельзя, да???								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
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