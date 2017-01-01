Жители Комсомольского района из-за отсутствия контейнеров сваливают мусор в лесу

Такая стихийная свалка образовалась рядом с трассой Комсомольск-Иваньково - ФОТО





Активисты регионального отделения Общероссийского народного фронта организовали субботник в Комсомольском районе. Представители ОНФ и местные жители убрали стихийную свалку в лесополосе рядом с трассой Комсомольск-Иваньково.

«Стихийная свалка образовалась из бытового и строительного мусора, который в это место сваливают местные жители. Как рассказали нам селяне, в их населенных пунктах не предусмотрены контейнеры для строительного и крупногабаритного мусора, и его уже по привычке тащат в лес, – рассказал координатор проекта ОНФ «Генеральная уборка» в Ивановской области Владимир Избалыков. – Поэтому в первую очередь для уборки территории мы пригласили жителей этой деревни. Надеемся, что в будущем люди подумают прежде, чем сваливать мусор в лесу, и будут утилизировать его более цивилизованным способом».

По словам Избалыкова, ситуация, когда в отсутствии контейнеров в населенных пунктах жители сваливают мусор в лесополосе, довольно типична. Ранее активисты Народного фронта зафиксировали подобную стихийную свалку рядом с деревней Новое Рощино в Кинешемском районе. Объект был отмечен на интерактивной карте свалок. Благодаря вмешательству ОНФ и привлечению внимания СМИ данная свалка все же была ликвидирована.

Жители Ивановской области активно отмечают стихийные свалки на сайте kartasvalok.ru. От граждан поступило более 90 обращений, треть свалок уже ликвидирована.

Фото: пресс-служба регионального отделения ОНФ

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