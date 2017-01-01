В Иванове нарушения автоледи на «Лексусе» попали на камеры фото- видеофиксации

Автомобилистка привлечена к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ – ФОТО, ВИДЕО





5 июля в 14:07 в Иванове на камеры фото- видеофиксации попало нарушение ПДД автомобилем «Лексус RX200T». На улице 10 Августа и в районе перекрестка улиц Марии Рябининой и 10 Августа иномарка развернулась с полосы, предназначенной для движения прямо и пересекла горизонтальную дорожную разметку, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений.

Как оказалось, за рулем автомобиля находилась 39-летняя женщина - жительница областного центра. Автомобилистку привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ. Теперь ей придется заплатить штраф – 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото, видео: пресс-служба регионального УГИБДД

поделиться ссылкой:

