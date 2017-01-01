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В Иванове нарушения автоледи на «Лексусе» попали на камеры фото- видеофиксации
Автомобилистка привлечена к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ – ФОТО, ВИДЕО
5 июля в 14:07 в Иванове на камеры фото- видеофиксации попало нарушение ПДД автомобилем «Лексус RX200T». На улице 10 Августа и в районе перекрестка улиц Марии Рябининой и 10 Августа иномарка развернулась с полосы, предназначенной для движения прямо и пересекла горизонтальную дорожную разметку, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений.
Как оказалось, за рулем автомобиля находилась 39-летняя женщина - жительница областного центра. Автомобилистку привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ. Теперь ей придется заплатить штраф – 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.
Фото, видео: пресс-служба регионального УГИБДД
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Что такое штраф в 30 000 руб для Депутата, считаюш=щего быдлом все население России? НИЧЕГО. Что такое 30 000 для слесаря, который добежал до машины, т.к. в ней лежала запасная бутылка пива (он бы добежал до магазина, но уже не продают)? А для него это - возможность за 10 000 руб. поддержать того же депутата.
Каждый дорожный знак рассматривали - как бы чего не нарушить.
А потому что штрафы у них - закачаешься, в тысячах евро исчисляются.
И у нас давно так надо сделать.
Узнав, что заблудились, неправильно поняли знак, сказал бы, что будьте внимательны и пожелал счастливого пути.