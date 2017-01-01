Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 12:57

В Иванове нарушения автоледи на «Лексусе» попали на камеры фото- видеофиксации

Автомобилистка привлечена к ответственности сразу по двум статьям КоАП РФ – ФОТО, ВИДЕО


5 июля в 14:07 в Иванове на камеры фото- видеофиксации попало нарушение ПДД автомобилем «Лексус RX200T». На улице 10 Августа и в районе перекрестка улиц Марии Рябининой и 10 Августа иномарка развернулась с полосы, предназначенной для движения прямо и пересекла горизонтальную дорожную разметку, разделяющую транспортные потоки противоположных направлений.

Как оказалось, за рулем автомобиля находилась 39-летняя женщина - жительница областного центра. Автомобилистку привлекли к ответственности по двум статьям КоАП РФ. Теперь ей придется заплатить штраф – 2 тысячи рублей, сообщает пресс-служба УГИБДД по Ивановской области.

Фото, видео: пресс-служба регионального УГИБДД



ключевые слова: ПДД нарушения штраф
  • оцените новость:
  • (0)
  • 3110
  • 7







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (7)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации
	




	
    
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Ольга Назина								
							
    • 
							
  • вчера, 13:46
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Ой да "напугали козла капустой" - 2 тысячи для водителя "Лексуса", как для меня 2 копейки. Вот, если бы 20-50-100 тыс., тогда, может и порядка на дорогах было больше, а хамства меньше.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • вчера, 14:01
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Да, именно так. Наказания должны быть дифференцированы. В настоящий момент все денежные наказания направлены против 86 % населения, которые, как ни странно это поддерживают. Остальные 14% тупо пилюют на такие штрафы.
    
Что такое штраф в 30 000 руб для Депутата, считаюш=щего быдлом все население России? НИЧЕГО. Что такое 30 000 для слесаря, который добежал до машины, т.к. в ней лежала запасная бутылка пива (он бы добежал до магазина, но уже не продают)? А для него это - возможность за 10 000 руб. поддержать того же депутата.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Строгая								
							
    • 
							
  • вчера, 13:54
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Помню, поехали мы в Финляндию на машине, так ехали и чихнуть боялись!
    
Каждый дорожный знак рассматривали - как бы чего не нарушить. 
    
А потому что штрафы у них - закачаешься, в тысячах евро исчисляются.
    
И у нас давно так надо сделать.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Alexander Umnikov								
							
    • 
							
  • вчера, 13:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Но, что было бы, если ьы нарушил и остановил инспектор?
    
Узнав, что заблудились, неправильно поняли знак, сказал бы, что будьте внимательны и пожелал счастливого пути.
    
								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 15:13
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										+1
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							А новость то  в чём и о чём?  Что здесь такого важного, что об этом надо в новостях сообщать?								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									GraveDiggerG								
							
    • 
							
  • вчера, 15:58
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							новость заставила вас сюда зайти прочитать ее и оставить комментарий так уже она вам не нужна?)								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    • 
				
  • 
			
    
				
    
					
						
															
													
					
					
						
    
							
  • 
								
									Софокл								
							
    • 
							
  • вчера, 17:16
    • 
														
    
								
      
									
    • 
										0
      • 
									
																																								
																	
    
							
    
							
    
						
    
						
    
							Меня никто не заставлял)) Да и зашёл я сюда совсем не из за этой новости. Просто не понятно в чём уникальность то события? В том то нарушила, в том что на Лексусе или в том что оштрафовали? Или во всём этом сразу? Вот если бы за нарушения наказывали всегда, независимо от статусов, должностей и марки машины - вот была бы новость.								

    
													
    
											    		
				
    
			
    
		
    •