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вчера, 12:43
В Иванове выявлены нарушения правил безопасности движения на ж/д транспорте
Проверка проводилась на железнодорожной станции Иваново-Сортировочная
Ивановская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Проверка проводилась на Ивановской дистанции ж/д инфраструктуры (филиал «РЖД»).
В результате были установлены факты ненадлежащего технического содержания сортировочной горки на железнодорожной станции Иваново-Сортировочная. В частности, не очищены электроприводы, засыпаны щебнем гарнитурные угольники под электроприводами стрелок, не закреплена головка светофора на фундаменте маневрового светофора.
Начальнику дистанции инфраструктуры прокуратурой внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений находится на контроле.
ключевые слова: РЖД железная дорога транспорт безопасность прокуратура
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