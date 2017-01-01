Вход

Логин
Пароль
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

Регистрация

Логин
пароль


Зарегистрироваться используя свой аккаунт в социальной сети

Новости

вчера, 12:43

В Иванове выявлены нарушения правил безопасности движения на ж/д транспорте

Проверка проводилась на железнодорожной станции Иваново-Сортировочная


Ивановская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Проверка проводилась на Ивановской дистанции ж/д инфраструктуры (филиал «РЖД»).

В результате были установлены факты ненадлежащего технического содержания сортировочной горки на железнодорожной станции Иваново-Сортировочная. В частности, не очищены электроприводы, засыпаны щебнем гарнитурные угольники под электроприводами стрелок, не закреплена головка светофора на фундаменте маневрового светофора.

Начальнику дистанции инфраструктуры прокуратурой внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений находится на контроле.



ключевые слова: РЖД железная дорога транспорт безопасность прокуратура
  • оцените новость:
  • (0)
  • 391
  • 0







	

										

							

							

							

							

									




                    

                        



                    

                

                 	
Комментарии (0)

	


	

	

		
Вам нужно войти, чтобы оставлять комментарии



	
	
	

    

        
Логин

        
    

    

        
пароль

        
    

    

        

            
        

    

    

	

		
		

			
Войти используя свой аккаунт в социальной сети

		

	

	



    

	




Или пройти стандартный процесс регистрации