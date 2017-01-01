В Иванове выявлены нарушения правил безопасности движения на ж/д транспорте

Проверка проводилась на железнодорожной станции Иваново-Сортировочная





Ивановская транспортная прокуратура выявила нарушения законодательства о безопасности движения железнодорожного транспорта. Проверка проводилась на Ивановской дистанции ж/д инфраструктуры (филиал «РЖД»).

В результате были установлены факты ненадлежащего технического содержания сортировочной горки на железнодорожной станции Иваново-Сортировочная. В частности, не очищены электроприводы, засыпаны щебнем гарнитурные угольники под электроприводами стрелок, не закреплена головка светофора на фундаменте маневрового светофора.

Начальнику дистанции инфраструктуры прокуратурой внесено представление. Ход его рассмотрения и устранение нарушений находится на контроле.

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